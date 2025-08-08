Sombrillas, lotería o telescopio de bolsillo, olvidos que llegaron a la Oficina Municipal de Objetos Perdidos en julio

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sombrillas, lotería, un glucómetro o un telescopio de bolsillo son solo algunos de los 6.750 olvidos que llegaron en el mes de julio a la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid, entre los que se contabilizan 336 cinturones, 786 gafas, 61 libros, 290 llaves, 94 maletas, 206 mochilas, 285 teléfonos móviles o 434 piezas de ropa.

También recalaron a la oficina de olvidos abanicos, altavoces, audífonos, una balanza digital, una batidora de vaso, carretes de fotos, carros de compra, cascos, un contador manual, una máquina cortapelo, palos selfie, sacos de dormir o un ukelele.

Los objetos podrán ser entregados a quienes acrediten su propiedad en la Oficina, situada en el paseo del Molino, 7 y 9, en días laborales. Está abierta de 8.30 a 14 horas de lunes a viernes, excepto los días 24 y 31 de diciembre.