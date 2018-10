Soria acusa a Esperanza Aguirre de querer "romper el país" por realizar las campañas de vacunación "a su aire"

Actualizado 10/12/2008 12:40:08 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, acusó hoy a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de querer "romper el país" realizando campañas de vacunación "a su aire", ya que "los virus no tienen fronteras" y toda España necesita que las comunidades autónomas se coordinen para este tipo de iniciativas de salud pública.

"Hablamos de nacionalistas muchas veces, hablamos de Cataluña y del País Vasco, que van a la suya, que quieren romper este país pero, en campañas de vacunación, quien rompe el país es Esperanza Aguirre, es decir, es la Comunidad de Madrid", afirmó Soria, quien a su vez explicó que "los virus no tienen fronteras, no saben dónde se acaba la Comunidad de Madrid y dónde empieza Castilla La Mancha, por lo que todos tienen que hacer campañas de vacunación al mismo tiempo".

No obstante, el ministro de Sanidad valoró de forma positiva en declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, que las competencias estén transferidas, ya que "ha acercado la sanidad a los ciudadanos en sitios que estaban lejos del poder central, no sólo físicamente sino políticamente", pero subrayó que al mismo tiempo que "la coordinación debería ser una obligación".

Por otro lado, respecto al caso de las sedaciones del Hospital Severo Ochoa de Leganés, Soria recalcó que "fue un tema que no estuvo bien llevado por las autoridades sanitarias". "No se ha podido demostrar que los profesionales actuaran incorrectamente, y hay que devolverles su valor médico de tomar decisiones por el paciente, para que no sufran", dijo.

Al hilo de este asunto, el ministro apuntó que "lo primero que hay que hacer es una buena estrategia de cuidados paliativos, que la gente no sufra, que pueda vivir dignamente mientras viva, y que la muerte sea también un proceso lo más digno posible". "Además, hay grupos de ciudadanos que piensan que se debería dar un paso más allá, pero para ello hay que cambiar el código penal", añadió.

Asimismo, subrayó que "la gente tiene que estar tranquila, ya que a nadie se le va a hacer una cosa que no desee, y ese es el valor más importante, que un paciente entra en sedación terminal si quiere, y si quiere renunciar, renuncia".