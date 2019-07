Soto (Más Madrid) espeta que las 3 ofertas para contratos menores no sirvieron para abortar "ninguna trama de corrupción

Publicado 19/07/2019 15:31:41 CET

"Transparencia es publicar las facturas", defiende

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

* El concejal de Más Madrid Pablo Soto ha hecho un alegato por la transparencia espetando a PP y Cs en la comisión de Vicealcaldía que el procedimiento de las tres ofertas para los contratos menores no sirvió para abortar "ninguna trama de corrupción".

La delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, anunció esta semana que el Gobierno municipal aprobará en los próximos días una nueva instrucción sobre los contratos menores en el Consistorio, sus organismos autónomos y entidades del sector público municipal para "desterrar la práctica general de adjudicar estos contratos directamente", de modo que habrá que solicitar al menos tres presupuestos u ofertas.

Pese a que en los consistorios previos al de Carmena se seguía este procedimiento, el gobierno de Ahora Madrid lo modificó. Así, los contratos menores con Ahora Madrid se han regido por la Ley de Contratos del Sector Público, que sólo obliga a la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura. El tope está en los 50.000 euros, IVA excluido, para los contratos de obras y en los 18.000 euros, IVA excluido para el resto de contratos.

De este modo se dejaba sin efecto el decreto de 2012 del Ayuntamiento rubricado por Concepción Dancausa que introducía esta obligatoriedad de solicitar un mínimo de tres presupuestos.

Pablo Soto ha puesto en valor la ordenanza de Transparencia aprobada en el anterior mandato, que no consiguió salir adelante por unanimidad al no contar con el apoyo del PP. "Las tres ofertas en los contratos menores no han servido en ninguna trama de corrupción para que no se dieran a dedo. Transparencia es publicar las facturas", ha defendido.