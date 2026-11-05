Una mujer de 62 años en estado grave tras ser arrollada por su propio coche en el arcén de la A-3

Los servicios del Summa 112 en el lugar donde una mujer ha sido arrollada por su propio coche - 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 62 años se encuentra en estado grave tras haber sido arrollada por su propio coche cuando se encontraba en el arcén de la carretera A-3, a la altura del kilómetro 48, en sentido Villarejo de Salvanés.

Los hechos han ocurrido en torno a las 15.23 horas de este jueves, cuando la mujer se encontraba fuera de su vehículo, entre el carril derecho y el quitamiedos, después de que este se hubiese averiado. Ha sido entonces cuando un camión ha colisionado contra el turismo, provocando el arrollamiento, según han confirmado fuentes del servicio Emergencias 112 a Europa Press.

Los primeros en llegar han sido los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han liberado a la víctima del atrapamiento mecánico que ha sufrido entre el coche y el quitamiedos.

El propio Cuerpo de Bomberos ha transferido a la mujer al Summa 112, que se ha encargado de estabilizarla y trasladarla al Hospital 12 de Octubre con politraumatismos graves, especialmente en ambas piernas. Por el momento, Guardia Civil investiga lo ocurrido.