Una mujer de 62 años en estado grave tras ser arrollada por su propio coche en el arcén de la A-3

Los servicios del Summa 112 en el lugar donde una mujer ha sido arrollada por su propio coche
Los servicios del Summa 112 en el lugar donde una mujer ha sido arrollada por su propio coche - 112 COMUNIDAD DE MADRID
Europa Press Madrid
Publicado: jueves, 5 noviembre 2026 18:40
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MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 62 años se encuentra en estado grave tras haber sido arrollada por su propio coche cuando se encontraba en el arcén de la carretera A-3, a la altura del kilómetro 48, en sentido Villarejo de Salvanés.

Los hechos han ocurrido en torno a las 15.23 horas de este jueves, cuando la mujer se encontraba fuera de su vehículo, entre el carril derecho y el quitamiedos, después de que este se hubiese averiado. Ha sido entonces cuando un camión ha colisionado contra el turismo, provocando el arrollamiento, según han confirmado fuentes del servicio Emergencias 112 a Europa Press.

Los primeros en llegar han sido los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han liberado a la víctima del atrapamiento mecánico que ha sufrido entre el coche y el quitamiedos.

El propio Cuerpo de Bomberos ha transferido a la mujer al Summa 112, que se ha encargado de estabilizarla y trasladarla al Hospital 12 de Octubre con politraumatismos graves, especialmente en ambas piernas. Por el momento, Guardia Civil investiga lo ocurrido.

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