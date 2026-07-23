SUMMA 112 establece dos puestos sanitarios y uno preventivo para atender a los afectados por los incendios

Centro de Control del Puesto Avanzado, en la urbanización El Encinar del Alberche, a 22 de julio de 2026, en Villa del Prado, Madrid (España). - Juanma Jiménez - Europa Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El servicio de urgencias médicas de la Comunidad de Madrid ha establecido dos puestos sanitarios y otro preventivo para atender a los afectados por los incendios activos en las localidades de San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado, según ha comunicado Emergencias 112 de la Comunidad.

El SUMMA 112 ha ubicado el primer puesto sanitario junto al polideportivo de Villamanta en el que se está realojando a los vecinos de Aldea del fresno que han tenido que ser evacuados por el fuego de Villa del Prado. Está dotado con médico, enfermero y soporte vital básico.

En esta zona se atenderá a parte de las 80 personas de la residencia La Fresneda y a otros 70 de la residencia San Juan Bautista, las dos situadas en Aldea del Fresno, y evacuadas con ambulancias.

También se ha instalado un puesto preventivo en el polideportivo de Villa del prado donde se realoja a los vecinos de la urbanización El Encinar del Alberche, con una unidad médica, dos unidades vitales básicas y un psicólogo.

Por último, el servicio de la región ha establecido un puesto sanitario también junto al Puesto de Mando avanzado de Pelayos de la Presa, localidad afectada por el incendio originado esta tarde en San Martín de Valdeiglesias.

Se ha programado el traslado en ambulancia de las personas con movilidad reducida.