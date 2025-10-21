El Supremo garantiza la protección como BIC de la Presa del Gasco y el Canal del Guadarrama

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha determinado en una sentencia que la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la Presa del Gasco, ubicada en una garganta del río Guadarrama entre los términos municipales de Torrelodones, Galapagar y Las Rozas, y del Canal de Guadarrama está vigente, por lo que garantiza su protección.

Así consta en un fallo, al que tuvo acceso Europa Press, en el que los magistrados estiman el recurso de casación interpuesto por la Comunidad de Madrid contra la sentencia, del 31 de mayo de 2023, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que se revoca al no ser ajustada a derecho.

Dicha resolucion estimó el recurso presentado por la sociedad Europroperty S.L. contra el decreto del 1 de septiembre de 2021 por el que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid declaró como Bien de Interés Cultural tanto la Presa del Gasco como el Canal del Guadarrama.

Así, el Tribunal Superior de Madrid declaró la nulidad del procedimiento de Bien de Interés Cultural (BIC), lo que ahora se revoca y queda vigente.

Las agrupaciones socialistas de Galapagar, Las Rozas y Torrelodones han recibido con satisfacción la sentencia del Tribunal Supremo, dado que rectifica la dictada hace algo más de dos años.

El secretario general del PSOE de Las Rozas, Ángel Álvarez, ha señalado que la sentencia recoge que con la publicación el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) del decreto mediante el que se declaraban BIC tanto la Presa del Gasco como el Canal del Guadarrama se cumplió el trámite de notificación, que era el argumeto que esgrimía la empresa Europroperty para rechazar la declaración como BIC de ambos elementos de nuestro patrimonio cultural.

Por su parte, el secretario general del PSOE en Galapalagar, Alberto Gómez apunta que "la Comunidad de Madrid ha ido siempre a remolque en todo este asunto, prácticamente forzada por la presión de los grupos socialistas de los tres municipios que compartimos el BIC".

"Desde Galapagar, Las Rozas y Torrelodones ahora exigimos a Ayuso que se ponga las pilas y ponga en valor estos importantes elementos de nuestro patrimonio histórico y cultural", ha agregado.

En este sentido, el secretario general socialista de Torrelodones, Víctor Ibáñez, ha puesto el acento en el hecho de que hace meses que no es posible acceder a la Presa del Gasco "porque la propiedad de la Finca La Isabela ha cortado el camino con grandes bloques de piedra".

Aunque hace unos años ya hubo otro pleito que estableció que el trazado del camino en Torrelodones tenía la consideración de público, "no ha sucedido lo mismo a su paso por La Isabela".

"Desde el absoluto respeto a las decisiones judiciales, creemos que es prioritario que desde el gobierno regional se establezcan las medidas necesarias y posibles en el marco legal para garantizar que se pueda acceder a la Presa del Gasco de manera segura", ha añadido.