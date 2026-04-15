El sushi madrileño Giro, ganador del concurso BBVA- ScrapWorld para emprendedores - BBVA-SCRAPWORLD

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Giro, el restaurante madrileño de sushi 'handroll', ha sido uno de los tres proyectos ganadores de 'La Base Awards Jóvenes Emprendedores 2026', una iniciativa de BBVA y ScrapWorld en España.

Según recoge la organización en un comunicado, está dirigida a autónomos y pequeñas y medianas empresas del mundo de la moda urbana en fase de crecimiento, que busca impulsar su visibilidad, acceso a mercado y desarrollo empresarial.

El concurso, al que se han presentado 130 participantes, forma parte de "la apuesta de BBVA por el talento joven y el emprendimiento, y supone un apoyo en sus carreras".

El programa convierte a ScrapWorld, "el mayor evento de moda urbana y cultura digital en España", en un escenario donde los proyectos emergentes pueden acceder a visibilidad, canales de venta y acompañamiento empresarial y financiero, elementos clave en las primeras fases de consolidación de cualquier negocio.

EXPOSICIÓN Y VENTA EN IFEMA MADRID

Los tres proyectos seleccionados, que ya cuentan con actividad en el mercado, podrán exponer y vender sus productos durante los días 25 y 26 de abril en ScrapWorld 2026, que se celebrará en Ifema Madrid.

Para ello, contarán con un espacio propio dentro del evento, ubicado junto al 'stand' de BBVA, lo que les permitirá interactuar directamente con el público y testar su propuesta en un entorno real.

Por su parte, los proyectos que se encuentren en fase de desarrollo tendrán visibilidad audiovisual y difusión de su propuesta, mediante Compartiendo Conocimiento y recibirán un premio de 2.500 euros de financiación por parte de Ayuda T Pymes.

En Madrid, Giro plantea una reinterpretación del sushi tradicional mediante el formato 'handroll', adaptado a un consumo "más ágil, social y alineado con el ritmo urbano". El proyecto ha comenzado con un espacio físico en La Latina y cuenta con una "comunidad en crecimiento".

"Giro se dirige a un público joven urbano, de entre 20 y 35 años, que valora tanto la experiencia como el producto y que busca identificarse con los espacios que consume. El proyecto parte de la idea de hacer el sushi accesible, transformándolo en un formato rápido, informal y pensado para compartir. Pone el foco en adaptar el producto al estilo de vida del consumidor", han destacado.

PONGOTODO, ILUMINACIÓN DECORATIVA

Los otros ganadores PongoTodo, nacida en Barcelona, propone una nueva forma de entender la iluminación decorativa con piezas que combinan diseño, funcionalidad y componente emocional.

Su primera colección, Petits Fours, introduce lámparas con "identidad propia, fabricación local y elementos modulares que permiten adaptar el producto al usuario".

La marca se posiciona en un espacio intermedio entre el diseño inaccesible y la oferta decorativa masiva, con una propuesta que busca cubrir una doble necesidad.

"Por un lado, crear atmósferas cálidas y con personalidad en el hogar o en espacios con criterio estético; por otro, ofrecer un objeto con significado, pensado también como un regalo diferencial en momentos relevantes. Este enfoque responde a una oportunidad clara en el mercado, donde conviven propuestas genéricas y opciones de autor alejadas en precio, y donde PongoTodo introduce una alternativa emocional, modular y accesible dentro del diseño", expone.

MAISON MURANO, MODA URBANA DE MÁLAGA

Maison Murano, que nace en Málaga, es una marca de 'streetwear' (moda urbana) que apuesta por la autoexpresión a través de diseños experimentales y una relación directa con su comunidad. El proyecto, liderado por Pablo López, combina experiencia en la industria con un enfoque creativo integral que abarca desde el diseño hasta la estrategia de marca.

"Su estrategia se basa en lanzar piezas experimentales, arriesgadas y con una narrativa clara detrás, en lugar de seguir los productos básicos habituales con los que muchas marcas comienzan. Este enfoque permite construir una identidad fuerte desde el inicio y atraer a una comunidad que valora el diseño y la originalidad", ha aclarado.

BBVA y ScrapWorld impulsan esta iniciativa con el objetivo de apoyar el emprendimiento joven y acompañar a los proyectos creativos que están transformando los modelos de consumo, la moda y la cultura digital. "En un contexto en el que el acceso a escaparates estratégicos y a asesoramiento especializado puede marcar la diferencia, el programa busca generar un impacto tangible en el crecimiento de nuevos negocios", han rematado.