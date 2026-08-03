Suspendida la circulación de Cercanías entre las estaciones de Villalba y Cercedilla

Archivo - Tren de Cercanías de Madrid - RENFE - Archivo

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes de Cercanías se ha vsito suspendida este lunes entre las estaciones de Villalba y de Cercedilla por una avería en la infraestructura ferroviaria.

Así lo ha trasladado la compañía a través de las redes sociales. Se trata, concretamente, de la Línea C-8b y afecta a todo el ramal --incluye las estaciones de Los Negrales, Alpedrete, Collado Mediano y Los Molinos-Guadarrama.

Cercanías Madrid ha anunciado, además, que se ha instaurado un servicio sustitutivo de autobuses entre Villalba y Cercedilla que efectúa parada en todas las estaciones afectadas.