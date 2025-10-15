Suspendido el juicio contra un acusado de matar a su pareja en Móstoles ante los gritos que profería al inicio

Fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha suspendido a mañana el juicio que tenía previsto celebrar contra un acusado de matar a puñaladas en junio de 2023 a su pareja en Móstoles. La víctima le había denunciado hasta en trece ocasiones.

Nada más arrancar la vista oral, el procesado ha comenzado a chillar al grito de que no quería estar en la sala y que tenían que tratarle bien. Ante ello, agentes de la Policía Nacional le ha reducido y le han bajado a la sala de forenses para su exploración médica sin que se le haya logrado calmar.

El juicio se retomará mañana con la testifical de los agentes de la Policía Municipal de Madrid que acudieron en primer lugar a la vivienda donde se produjo el crimen.

En su declaración, el acusado reconoció el crimen y aseguró que lo hizo porque explotó por los "cuernos" que ésta le ponía con varios hombres.

El fiscal solicita 30 años de prisión por un delito de homicidio con una agravante de abuso de superioridad, de género y de parentesco. El acusado mantenía una relación sentimental desde hace aproximadamente quince años con Vanesa M. A., con la que convivía en un piso en Móstoles.

Los hechos se produjeron el 28 de junio de 2023 sobre las 19.45 horas, cuando e procesado inició con su pareja una discusión, en el seno de la cual, el acusado cogió un arma blanca monocortante, tipo cuchillo jamonero, se abalanzó con el arma sobre la misma asestándole múltiples cuchilladas, pese a que la víctima intentó protegerse forcejeando con aquél.

La relación que mantenía el acusado con su novia era "una relación basada en la dominación y el desprecio a la condición de mujer de Vanessa, con ausencia de los valores mínimos de respeto por parte del acusado, constando numerosísimas denuncias al acusado por conductas de violencia de género a lo largo de la relación, esto es, en 2010, 2012, 2015 y 2016".

Según datos de la Fiscalía, figuran trece denuncias, destacando dos denuncias en 2023. El acusado huyó del domicilio, siendo detenido sobre las 21:10 horas del día 28 de junio de 2023 en el KM 18,4 vía de servicio A-5 sentido Madrid.