El Tablao 1911, templo del arte jondo desde hace más de un siglo, será distinguido con la Placa Memoria de Madrid

Archivo - PROGRAMA DE FLAMENCO - TABLAO FLAMENCO 1911 - Archivo

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El histórico Tablao 1911, heredero del mítico Villa Rosa, recibirá el martes la Placa Memoria de Madrid, un reconocimiento del Ayuntamiento de la capital para reconocer su papel esencial en la historia del flamenco y la cultura popular española.

Con más de un siglo de vida, este emblemático espacio, fundado en 1911 y considerado el tablao flamenco "más antiguo del mundo", ha sido testigo y protagonista de algunas de las páginas más intensas del arte jondo en la ciudad. Su escenario, cargado de duende, le valió el sobrenombre de 'Catedral del Flamenco', donde generaciones de artistas han dejado su huella entre quejíos, palmas y taconeo.

Esta placa forma parte del Plan Memoria de Madrid, una iniciativa del Ayuntamiento para reconocer, entre otros, hechos con valor histórico sucedidos en la capital. El acto de descubrimiento, a las 12 horas en el propio Tablao 1911, contará con la intervención del bailaor Antonio Canales, quien tomará la palabra para poner en valor la relevancia histórica y artística del tablao, según indica el espacio en un comunicado.