Talleres de la Fundación 'la Caixa' ayudan a personas como María Rosa a "salir del hoyo" tras enviudar: "Es mi vida"

María Rosa posa en el centro de la Fundación 'la Caixa' donde participa en talleres, coloquios y demás actividades. En Madrid, a 23 de octubre de 2026. - EUROPA PRESS

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

María Rosa Morros Cros, de 83 años, lleva un año viuda tras el fallecimiento de su marido, con quien compartió 62 años de vida. Después de su pérdida, los talleres de la Fundación 'la Caixa' le han ayudado a "salir del hoyo" de la soledad en la que se encontraba. Ahora, acudir cada día al centro se ha convertido en "su vida".

Esta catalana que lleva en Madrid casi toda su vida llega a una de las salas del Espacio Fundación 'la Caixa', contenta, aunque también algo nerviosa por contar su vida. Antes de sentarse en una de las mesas, con una caja de dulces traídos por ella como muestra de agradecimiento, destaca que este espacio es "parte de su vida" y se siente "muy arropada".

Hace justo un año se quedó viuda y a las pocas semanas del fallecimiento de su marido y tras reflexionar mucho sobre su vida, llegó a la conclusión de que a él le habría gustado verla feliz y que saliera adelante, aunque reconoce que se quedó "muy mal".

"Te asustas y no sabes por donde tirar, no sabía como iba a reaccionar, pero la primera vez que vine aquí me di cuenta de que esto era lo mío. Me tengo que agarrar aquí", recuerda, en declaraciones a Europa Press.

Al hilo, Morros destaca, con emoción, que con su marido hacía "todo", como por ejemplo, por las mañanas leían los periódicos --ella en digital y él en papel-- y después comentaban la actualidad. Una rutina que formaba parte de su vida en común y que ahora mantiene, aunque le toque hacerlo sola.

Morros sigue leyendo tres periódicos al día y escuchando la radio. También procura mantenerse activa y acude cada mañana, excepto los viernes, a los talleres. Entre las actividades en las que ha participado figuran cinefórum, pilates, filosofía y charlas formativas en el auditorio del centro, donde en ocasiones llegan a reunirse hasta un centenar de personas.

Se siente tan acogida yendo cada día a los talleres que anima a todas las personas que se sientan solas a acudir a la entidad. De hecho, asegura que varias vecinas de su bloque han seguido su recomendación y también han acudido al centro.

PINTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS O SALIR CON SUS AMIGAS

La pintura al óleo y el mosaico han sido siempre algunas de sus aficiones. Ahora, además, ha encontrado nuevas compañeras con las que quedar para tomar café, pasear o ir al cine. Los talleres le han permitido ampliar su círculo social y recuperar planes que le ayudan a llenar el día a día.

También destaca "la buena relación" que mantiene con sus tres hijos y sus siete nietos, con quienes habla a diario sobre la actualidad política. La tecnología tampoco se le resiste y ve contenidos en TikTok e Instagram y sigue la actualidad más alla de la prensa nacional.

"Uno de mis hijos vive en Berlín (Alemania) y me leo periódicos de allí para debatir con mi nieta sobre la situación política del país", relata Morros entusiasmada.

100 AÑOS ATENDIENDO A MAYORES

Con más de 100 años de trayectoria, el programa de Personas Mayores de la Fundación 'la Caixa' da respuesta a las necesidades de este grupo poblacional cada vez más heterogéneo.

Su misión es "acompañar y facilitar una nueva etapa vital que valga la pena ser vivida con conciencia, responsabilidad y sentido", disfrutando del presente y contribuyendo activamente a la sociedad".

Este curso, ha impulsado más de 19.000 actividades en los 634 centros propios y conveniados con las administraciones de toda España en las que han participado más de 550.000 personas. Las propuestas se centran en la mejora de la salud física, las competencias digitales, el desarrollo personal o las acciones comunitarias y creativas.

Los talleres se desarrollan en cinco líneas de acción con las que se busca atender de forma integral las necesidades, los intereses y las inquietudes de las personas mayores, favoreciendo su bienestar físico y emocional.

La primera se centra en mantener y mejorar la salud física y prevenir la fragilidad, mediante actividades para estimular las capacidades sensoriales, motoras y cognitivas. La segunda promueve el desarrollo personal, la reflexión y la capacidad de decidir cómo vivir de acuerdo con los propios valores, mientras que la tercera busca mejorar las competencias digitales para facilitar el desenvolvimiento en el entorno tecnológico.

La cuarta línea fomenta la participación social y comunitaria a través de acciones solidarias en las que las personas mayores comparten su experiencia y contribuyen a la integración de colectivos vulnerables. La quinta se centra en la creatividad y la reflexión mediante actividades que impulsan la imaginación y las habilidades personales.

Además, con el objetivo de llegar de "una forma inclusiva" a todas las personas y "disminuir así la brecha digital", la Fundación 'la Caixa' pone a la disposición una serie de talleres virtuales en los que ya han participado más de 11.000 personas de toda España.

UN ESPACIO PARA MANTENERSE ACTIVO Y COMPARTIR

En el caso del centro de la Fundación 'la Caixa' ubicado en la calle Arapiles de Madrid la programación se publica trimestralmente y hay actividades con inscripción previa y sin inscripción. El único requisito para participar es tener más de 55 años.

En este sentido, la directora del centro de Espacio Fundación 'la Caixa', Mar Barón, explica a Europa Press que el catálogo de actividades y talleres se renueva cada trimestre y se mantiene hasta junio. En julio están abiertas algunas salas y las personas pueden ir a leer el periódico, revistas o usar los ordenadores.

Las propuestas sin inscripción incluyen ejercicio físico, informática, difusión cultural y habilidades artísticas. A algunas de ellas pueden acudir hasta un centenar de personas y está permitido hacerlo con acompañantes.

La demanda, sin embargo, supera en ocasiones las plazas disponibles. Barón destaca que este trimestre 888 personas han conseguido plaza en las actividades con inscripción, mientras que otras 907 se han quedado en lista de espera.

DE PARTICIPANTES A VOLUNTARIOS

En algunas ocasiones, las personas mayores que acuden al centro terminan dando un paso más y se convierten en voluntarias para impartir talleres sobre salud mental, discapacidad intelectual o informática. En este último taller, los participantes vienen del centro de inserción social Victoria Kent cuyos integrantes cumplen sus condenas en régimen penitenciario abierto.

Barón subraya que esta actividad no solo contribuye "a mejorar sus habilidades tecnológicas, sino que también les ayuda a reconciliarse con el resto de la sociedad".

Además, las personas mayores que tienen conocimientos sobre una materia pueden impartir coloquios temáticos, que están abiertos al resto de participantes y sus familiares. Por otro lado, al final de cada trimestre, los talleres de pintura al óleo culminan con una exposición de las obras realizadas.

María Rosa también ha encontrado en el centro un espacio para reflexionar sobre su propia vida. Recuerda que, en una ocasión, la psicóloga que acude al centro cada quince días le preguntó si volvería a vivir su vida tal y como había sido.

"Le dije que sí hasta que me quedé viuda. La repetiría sin duda", recuerda. Una respuesta que resume el vínculo de 62 años que compartió con su marido y el dolor que supuso perderlo, pero también su voluntad de seguir adelante.

Un año después de aquella pérdida, María Rosa continúa leyendo la prensa cada día, compartiendo conversaciones con sus hijos y nietos y encontrando nuevas amistades entre talleres, paseos y cafés, una forma de recuperar la ilusión y construir nuevas rutinas frente a la soledad no deseada.