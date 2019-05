Tamariz alaba el "nuevo Renacimiento de Madrid", una ciudad que "produce ilusión" y "atrae a los magos"

Publicado 15/05/2019 11:04:08 CET

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El cartomago e ilusionista Juan Tamariz ha recibido este miércoles, festividad de San Isidro, la Medalla de Oro de Madrid, una ciudad que "produce ilusión" y "atrae a los magos", y ha celebrado que esté viviendo la capital un "nuevo Renacimiento".

"He vivido momentos en Madrid muy mágicos, compré el primer libro de magia, cuando la movida madrileña, en el Galileo, la Mandrágora, compartiendo alegría y encanto, algo que se ha vuelto a recuperar y estoy encantado de este nuevo Renacimiento de Madrid", ha indicado en su discurso de agradecimiento tras recibir la Medalla de Oro de manos de la alcaldesa, Manuela Carmena.

Tamariz entiende que Madrid es "la ciudad mundial que atrae más a los magos, porque hay nueve sociedades de magia, varios teatros dedicados a la magia", en la que "se hacen congresos de magia, se reúnen cartomagos". "Tiene un encanto tal que en Madrid hay escuelas de magia, y se hace un festival de magia y siempre está siempre lleno", ha expresado.

Tras apuntar que antes la magia "era considerada un poco solo para la fiesta infantil", ahora "atrae más", y ha puesto en valor que la magia trate de "recuperar la infancia". Ha agradecido la distinción a sus padres, que el educaron "en libertad" y le dieron "las bases para hacer y sentir la magia". "A mis hermanos, a mi mujer, a mis hijos, una de ellas ha seguido mis pasos y el resto tienen sus propias magias", ha indicado entre aplausos.

"Iba a dar un discurso muy largo, pero me han llamado gamberrro y he dicho pues ahora no lo hago", ha lanzado entre risas de los asistentes. Tras indicar que la magia "permite formar deseos como resucitar, volver el tiempo atrás, aparición de bienes y esa recuperación hermosa de la infancia", ha dado las "gracias de corazón", haciendo aparecer a la vez una carta con esta imagen.

TAMARIZ

El veterano cartomago e ilusionista Juan Manuel Tamariz-Martel Negrón, Juan Tamariz, lleva toda una vida sorprendiendo con su magia sobre los escenarios del mundo. Desde sus inicios destacó por su creatividad e ingenio para idear y realizar los mejores trucos; en su juventud fue admitido como alumno en la sociedad Española de Ilusionismo dos años antes de tener la edad requerida.

Ha viajado por ciudades, festivales y canales de televisión de todo el planeta llevando consigo sus números llenos de humor, desde Las Vegas a Pekín; pero también ha estudiado su disciplina y escrito multitud de libros para difundir sus experiencias y descubrimientos en el arte de la magia y el ilusionismo.

En 2011 se le concedió la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, reconocimiento a su destacada carrera, que se une a otros premios logrados por Juan Tamariz como el Gran Premio del Congreso Nacional de Magia en 1972 y el Primer Premio Mundial de Cartomagia en 1973. Otros premios, como el Premio Honorífico de Teoría y Filosofía del Congreso Mundial de Magia de 2009, celebrado en Pekín, reconocen también su labor como investigador y renovador del género.