Tareas de limpieza y accesos cortados en Sol tras el fin de la acampada

Operarios limpian la Puerta del Sol tras el desalojo de la acampada, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de limpieza retiran este martes los restos de la acampada de la Puerta del Sol, cuyos accesos permanecen cortados a los peatones, después de que una intervención conjunta de la Policía Nacional y la Policía Local de Madrid desalojara durante la madrugada a las cerca de 300 personas que aún permanecían en la plaza.

Sol, que desde el pasado 26 de septiembre se había convertido en un punto de protesta contra el problema de la vivienda que estalló tras el desahucio de Maricarmen Abascal --la anciana de 87 años que fallecería días después en el Hospital Gregorio Marañón--, ha visto durante las primeras horas del día como el campamento que se había organizado ha quedado completamente desarticulado.

El espacio en el que durante casi mes y medio se han juntado cientos de tiendas de campaña, organizado calles improvisadas, zonas de recogida de avituallamiento, mesas informativas o accesos al Metro de Sol se encuentra ya prácticamente despejado.

Excavadoras, camiones de recogida de residuos y vehículos del SELUR han retirado tras la intervención policial los restos que quedaban de este campamento, incluyendo los toldos que, hasta hoy, han cubierto la plaza y protegido de la lluvia a los que han residido allí durante este tiempo.

Lo único que queda es una montaña de tiendas y restos que los servicios de limpieza han acumulado en el centro de la Puerta del Sol, que tiene sus accesos peatonales cortados. Únicamente están abiertos algunos comercios cercanos y el acceso a Renfe y Metro de 'la ballena'.