Archivo - Varios taxis a la salida de la estación de Atocha, a 23 de febrero de 2026, en Madrid (España). El sector de taxi se ha visto afectado por las interrupciones en la Alta Velocidad y en Madrid han perdido el 50% de su negocio. La estación de Atoch - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las tarifas del taxi para 2027 se actualizarán un 4,83% tras el acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid y las tres asociaciones del sector (Federación Profesional del Taxi, Asociación Gremial de Autotaxi y Asociación Madrileña del Taxi), ha informado el Consistorio en un comunicado.

La propuesta se ha trasladado a la Comisión de Precios del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid para su tramitación y entrada en vigor a partir del 1 de enero. Esa actualización responde al incremento de los costes del combustible, los seguros y al nuevo convenio colectivo nacional para el sector de auto-taxi.

Para establecer el porcentaje de actualización se ha mantenido como referencia el IPC general interanual de la Comunidad de Madrid, que se situó en el mes de septiembre en el 5,3%, "siendo muy inferior al valor del IPC del transporte interanual de la Comunidad de Madrid, que se dispara al 11,5% (a nivel nacional, 4,9% y 10,5%, respectivamente)".

De este modo, la tarifa 1 se aplica de lunes a viernes laborables, de 7 a 21 horas. El precio de inicio del servicio será de 2,60 euros; el precio por kilómetro recorrido, de 1,50 euros, y el precio por hora, de 29 euros.

En la tarifa 2 se aplica todos los días de 21 a 7 horas y los sábados, domingos y festivos de 7 a 21 horas. El precio de inicio del servicio será de 3,25 euros; el precio por kilómetro, de 1,70 euros, y el precio por hora, de 31 euros.

La tarifa 3 (carrera mínima del aeropuerto) se aplica las 24 horas de todos los días del año a los servicios con origen en las paradas de las terminales de pasajeros del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y destino en el exterior de la M-30, cuando el recorrido sea inferior a nueve kilómetros. El precio de inicio será de 22 euros.

Una vez superados los nueve kilómetros, o el tiempo inicial equivalente, el taxímetro continuará contabilizando según la tarifa que corresponda, con su reflejo en el módulo tarifario. Esta carrera mínima no se aplica a los servicios precontratados. Los precios por kilómetro y por hora serán de 1,50 y 29 euros, respectivamente.

La tarifa 4 (tarifa fija del aeropuerto) se aplica las 24 horas de todos los días del año a los servicios con origen o destino en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y destino u origen en el área interior de la M-30. El precio fijo será de 34 euros. Esta tarifa no admite la suma de suplementos ni de la cuantía establecida para los servicios precontratados.

En la tarifa 7 se viene aplicando las 24 horas de todos los días del año a los servicios con recorrido inferior a 1.450 metros. Una vez superada esa distancia o el tiempo inicial equivalente, el taxímetro continuará contabilizando según la tarifa que corresponda, con su reflejo en el módulo tarifario. El precio de inicio será de 8,50 euros; el precio por kilómetro, de 1,50 euros, y el precio por hora, de 29 euros.

El Suplemento de Navidad incluye los servicios que finalicen entre las 21 horas del 24 y del 31 de diciembre y las 7 horas del día siguiente será de 7,50 euros. El Importe máximo de recogida se mantiene en 5 euros para los servicios contratados por teléfono o mediante aplicaciones, como límite del importe que puede marcar el taxímetro por el desplazamiento hasta el punto de recogida.