Taxistas aceptan la mediación de CEIM para tratar de solucionar el conflicto

Publicado 22/01/2019 15:07:32 CET

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las principales asociaciones del taxi en Madrid han mantenido este martes un encuentro con la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y han aceptado que la organización de empresarios medie en el conflicto que mantiene el sector en estos momentos abierto por la regulación del servicio de los Vehículos de Alquiler con Conductor (VTC).

Así lo ha indicado tras la reunión el presidente de la Asociación Gremial, Miguel Ángel Leal, quien, no obstante, ha remarcado que esto no quiere decir que dejen la huelga. "Piden que suspendamos las movilizaciones y reiniciamos, si acaso, a partir de la semana que viene, (las protestas) pero no puede ser", ha dicho, en relación a la petición de CEIM, que teme que el problema pase factura en la Feria Internacional del Turismo (Fitur).

En este sentido, ha recordado que "el plazo límite para presentar una proposición de ley es este jueves" porque si no, ya no podrán por los plazos electorales, en referencia a la propuesta de reforma exprés que ha lanzado el Gobierno regional. Por ese motivo, no quieren suspender momentáneamente la protesta.

De hecho, ha indicado que todas las organizaciones del sector "se encuentran unidas y seguirán hasta el final". Además, confían en que la Administración regional se comporte de manera "responsable". En este punto, Leal ha insistido en la idea de que la Comunidad de Madrid tiene todavía margen para solucionar el problema y les piden "ponerse a disposición de los ciudadanos, el sector y la ciudad".

"Entendemos como una situación cínica la postura de la Comunidad de Madrid, ya que por un lado se quejan de que el Gobierno central les ha pasado la pelota a ellos, y ellos quieren hacer lo mismo con el Ayuntamiento", ha afirmado Leal.

"MOMENTO HISTÓRICO"

Por su parte, el presidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro, ha insistido en su esfuerzo por desbloquear la situación, centrándose en la importancia de "un momento histórico" para el turismo como es Fitur.

Lázaro no ha querido comentar las propuestas concretas negociadas con el gremio del taxi y ha adelantado que se va a reunir esta tarde tanto con la Comunidad de Madrid como con el Ayuntamiento de la capital para poder negociar esta tarde y llegar a un acuerdo.

El presidente de los empresarios madrileños, por último, ha afirmado que el conflicto se encuentra dentro del sector del taxi y que no ve necesario debatir con los VTCs.