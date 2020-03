Taxistas exigen al Ayuntamiento de Madrid que reduzca la actividad del sector al 20% por falta de usuarios

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ha exigido este lunes al Ayuntamiento de la capital que reduzca la actividad del sector al 20 por ciento ante la falta de usuarios derivada del estado de alarma por el coronavirus.

Según ha explicado la FPTM en un comunicado, esta petición nace a raíz del anuncio del Gobierno central de paralizar los servicios no esenciales, lo que ahondará en "una lógica caída de usuarios para el sector". Aún así, ha señalado que desde el Gobierno local se le pide la justificación de una pérdida de facturación del 75 por ciento, "objetivo imposible para el taxi por la forma de estimación en módulos por la que están regulados".

"Hemos solicitado en reiteradas ocasiones una modificación de la norma de prestación de servicios para poder acreditar esta pérdida que nos piden desde el Consistorio", ha explicado el presidente de la FPTM, Julio Sanz.

Además, ha expuesto que el taxi no se ha "quedado fuera de el cese de actividad" no esencial por el Gobierno, por lo que pueden seguir "prestando servicio aunque la demanda haya descendido más de un 90 por ciento". Por este motivo, desde el sector creen "vital y consecuente con la situación actual", la reducción del servicio y se sienten "abandonados por la administración que, al tiempo que pide imposibles, no parece preocupada por la salud y la estabilidad de un sector que da de comer a más de 25.000 familias en Madrid".

"Nos preocupa enormemente la salud de nuestros profesionales que se ven expuestos saliendo a trabajar cuando realmente no es necesario y, dadas las restricciones de movimiento de la población, podrían cubrir la demanda con muchos menos vehículos", ha afirmado Sanz, quien ha matizado que la reducción solicitada no afectaría al servicio de traslado a sanitarios de manera gratuita para que hagan consultas a domicilio.