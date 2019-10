Los sin techo volverán a acampar frente a Cibeles y demandarán a Almeida, a los policías y a sus mandos

455435.1.500.286.20191004123157

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sin techo que han sido desalojados esta madrugada del Paseo del Prado volverán a acampar frente al Ayuntamiento, frente al Congreso y frente al Ministerio y tomarán acciones "acciones judiciales inmediatamente contra todos los responsables (del desalojo) empezando por el señor (José Luis Martínez) Almeida, por los policías intervinientes y por sus mandos".

En una rueda de prensa tras el desalojo, el portavoz de la acampada y del movimiento Nadie sin Hogar, Micky Carrera, ha asegurado que volverán con las tiendas de campaña manteniendo la protesta.

"No contemplamos mover la reivindicación a otro lugar. El más idóneo es frente al Ministerio, que es quien articula las políticas de Estado; frente al Congreso, que es la Cámara donde se hacen las leyes, y frente a la puerta del Ayuntamiento, porque son los que tienen la competencia transferencia para hacer eficaz esa protección", ha explicado.

A "los señores de los poderes públicos" les ha exigido que "se pongan a trabajar y que lean el artículo 53 de la Constitución, que dice que la protección de los derechos vincula a todos los poderes del Estado".

Micky Carrera ha roto durante su comparecencia ante la prensa un cartel de la III Feria de la Inclusión Social en la que está participando el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, con quien ha tratado de hablar.

Almeida: "El desalojo es un aviso"

"Hasta el momento no hemos tenido más respuesta que ésta o las amenazas de desalojarnos por la fuerza", ha comentado a los periodistas para añadir que es "especialmente sangrante" que el desalojo policial se produce al mismo tiempo que se celebra esa feria por la inclusión social.

"Señor Aniorte, un poco de coherencia, de honestidad y póngase a trabajar usted, que cobraba de la Fundación RAIS, y si no dimita", ha espetado al delegado, a quien ha acusado de "faltar a sus obligaciones".

La acampada lleva más de seis reclamando en la calle que se proteja los derechos de las personas sin hogar, en particular el derecho a la integridad física. "El desalojo de nuestra protesta ordenado por el señor Almeida es flagrantemente ilegal porque se han vulnerado varios derechos constitucionales comenzando por el de manifestación pacífica", ha lanzado.

"Desmantelar nuestra protesta porque al señor Almeida no le guste que estemos protestando es pisotear derechos constitucionales. El señor Almeida ha quebrantado sus obligaciones constitucionales al ordenar el desalojo de nuestra protesta y al faltar a su obligación de garantizar nuestros derechos, como le estábamos pidiendo", ha argumentado Micky Carrera.

Además de la interposición de acciones judiciales, el movimiento Nadie sin Hogar exige explicaciones al ministro de Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, a quien pidieron que garantizara la protección de la protesta ante la primera amenaza de desalojo que hizo el gobierno de Almeida en julio.

En este punto, Carrera ha trasladado al alcalde que la protesta "es un derecho constitucional y no puede ser restringido o prohibido por ninguna causa, más que por el peligro de bienes y personas, lo cual no se da en esta circunstancia" dado que en más de seis meses "no ha habido ningún problema".

Carrera ha descrito que eran más de 120 personas las que formaban la acampada y de todos los perfiles. A las 4.30 horas se ha presentado la Policía "vulnerando el derecho a la intimidad al abrir las tiendas sin autorización", ha asegurado el portavoz, que ha añadido que algunos de los acampados "se han quedado sin sus pertenencias".

"NUESTRAS TIENDAS HAN SIDO ARROJADAS AL CAMIÓN DE LA BASURA"

"Han cometido un delito contra la propiedad privada porque no nos han dejado recoger todas nuestras pertenencias. Nuestros enseres y las tiendas de campaña han sido arrojadas a un camión de la basura. Eso es ilegal. Tenían que haber hecho un informe de acopio con todos los objetos que quisieran requisar. También les vamos a denunciar por eso", ha expuesto el portavoz del colectivo.

En cuanto a la acogida de emergencia hoy en el centro San Isidro a las personas que estaban en la acampada, Carrera ha dicho que "es algo que tenían que haber hecho desde el primer momento".

"Van tarde y lo han hecho mal porque la intervención social no tiene que hacerse con policías y el derecho constitucional a la manifestación debe respetarse escrupulosamente, por mucho que no les guste que se proteste por cómo gestionan los recursos públicos", ha señalado.

Desde el movimiento Nadie sin Hogar han estimado que son unas 700 las personas que duermen en la calle en Madrid. "Tenemos derecho a que se nos proteja, a que nadie nos dé una paliza mientras dormimos, a que no nos caiga una gota fría y pasemos toda la noche empapados con riesgo de pulmonía, a que nadie nos levante de una paliza a las 4 de la mañana, a que nadie nos prenda fuego y a dormir sin miedo cada noche porque no sabemos quién nos pasa al lado", ha reivindicado su portavoz.

En cuanto a las palabras de Almeida descartando que el desalojo se haya producido por cuestiones ideológicas y amparándose en un informe del Samur Social, Carrera ha contestado que "ha mentido".

Villacís: "El desalojo ha sido un éxito"

"Primero dijo que sólo éramos doce sin techo. Si hubieran hecho el trabajo que tenían que hacer con un mínimo de rigor, como el censo de la acampada que les pedimos, se darían cuenta de que éramos más de doce y de los 21 que dijeron después. Éramos casi 120 personas sin hogar en esta acampada, que hemos presentado peticiones de acogida en registro hace más de dos meses y no han tenido respuesta", ha lanzado tras acusar al gobierno de "ocultar su incompetencia bajo la alfombra".

"El presidente (del gobierno en funciones) tiene un decreto sobre su mesa que activa las medidas necesarias para proteger a las personas sin hogar, que ponga su firma y que se dejen de excusas y de mirar a otro lado. Están obligados a proteger los derechos constitucionales", ha espetado el portavoz, que ha recordado la aprobación de otros decretos de emergencia para situaciones equiparables, como el que recibió luz verde "en dos días" destinado a las familias que perdieron sus viviendas tras el terremoto de Lorca o el aprobado tras el pacto de Estado contra la violencia de género.

Preguntado sobre la posibilidad de que una de las razones del desalojo haya sido la futura visita este mes de inspectores de la UNESCO ante la potencial inclusión del Prado-Retiro dentro del catálogo de patrimonio mundial, el portavoz de Nadie sin Hogar afirmado que les gustaría conocer la opinión de la ONU sobre el desalojo de esta madrugada, "sobre que el Estado español tenga a las personas abandonadas en la calle aunque hayamos llamado a la puerta del Ministerio, del Congreso y del Ayuntamiento".