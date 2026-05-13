Un técnico de cine con tres Goyas declara en el juicio de Entrevías para reforzar la tesis del atropello accidental

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El juicio por la muerte de una mujer en el barrio madrileño de Entrevías de la capital ha contado este miércoles con la pericial de Pelayo Gutiérrez, técnico de sonido cinematográfico galardonado con tres premios Goya y colaborador habitual de directores como Pedro Almodóvar o Icíar Bollaín.

El técnico ha comparecido ante el tribunal a petición de la defensa para analizar el vídeo grabado por una vecina desde una ventana y sostener que el atropello pudo producirse de forma accidental y no intencionada.

El fiscal solicita 28 años de prisión para el procesado por asesinato, violencia habitual y conducción temeraria. El Ministerio Público mantiene que el acusado inició la marcha de manera brusca mientras la víctima seguía agarrada al vehículo, fue arrastrada varios metros y terminó siendo atropellada.

En los informes finales, el representante de la Fiscalía ha retirado de su calificación jurídica la conducción temeraria y la conducción bajo el efecto de las drogas al considerar que no está probado.

Durante la comparecencia del técnico de sonido, la Sala ha proyectado una versión del vídeo con un sonido "más limpio" que el mostrado anteriormente en el procedimiento durante la fase de cuestiones previas.

La defensa considera que el análisis acústico resulta relevante para cuestionar la tesis de la acusación, que sostiene que el acusado actuó deliberadamente al arrastrar y atropellar a su pareja tras una discusión ocurrida el 2 de septiembre de 2024 en Puente de Vallecas.

La declaración del especialista se produjo en una sesión centrada en la prueba técnica y pericial. En contraste con la tesis defensiva, agentes de la Policía Municipal de Madrid manifestaron en anteriores sesiones que la maniobra del vehículo "no coincide con una subida accidental o momentánea" a la acera, sino con una circulación continuada por la zona peatonal.

Los policías explicaron que las marcas de rodadura detectadas tras el siniestro aparecían únicamente sobre la acera y no en la calzada, lo que, a su juicio, refuerza la hipótesis de una acción deliberada. No obstante, admitieron que elaboraron sus conclusiones sin haber visionado previamente el vídeo grabado por una vecina.

Los agentes señalaron además que el coche probablemente circulaba a una velocidad superior a los 30 kilómetros por hora permitidos en la vía, aunque reconocieron que no podían determinarla con exactitud. También apuntaron que la puerta del copiloto pudo permanecer abierta durante parte del recorrido.

En jornadas anteriores declaró un policía municipal jubilado que presenció los hechos y aseguró que el vehículo arrancó "de forma inesperada y con fuerza" mientras la víctima intentaba salir del coche. Según relató, la mujer quedó colgada de la puerta antes de caer al asfalto.