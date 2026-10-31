Telemadrid contará con un Presupuesto de 107,7 millones para 2027, un 8,96% más que en 2026

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MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Radio Televisión Madrid contará con un Presupuesto para 2027 de 107.678.697 euros, lo que supone un 8,96% más que los 98.824.000 euros de 2026, con un incremento de 8.854.697 euros, según se recoge en el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el próximo año aprobados el viernes por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

En concreto, los gastos de personal ascenderán a 39.053.419 euros --unos tres millones más que en 2026--, mientras que los gastos en bienes corrientes y servicios alcanzarán los 64.603.336 euros --4,58 millones más--. Por su parte, los gastos financieros supondrán 1.250.000 euros --236.000 euros más-- y las inversiones reales se elevarán a 2.771.942 euros --algo más de un millón adicional--.

La aportación de la Comunidad de Madrid a través del contrato-programa será de 96,96 millones de euros, según figura en las cuentas de la sociedad y en el Presupuesto de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local.

En materia de inversiones, la memoria prevé destinar 2,25 millones de euros a activos de naturaleza tecnológica y el resto, principalmente, a la inversión en cine español derivada de la obligación establecida en la Ley General de Comunicación Audiovisual.