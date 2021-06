Telemadrid cree que la ley de PP tiene como único fin sustituir al director general y propone hacer un grupo de trabajo

Emplaza a todos los grupos parlamentarios a participar en dicho grupo y analizar la gestión de la entidad

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Radio Televisión Madrid (RTVM) y la propia Dirección General han trasladado este miércoles que la modificación de la Ley de Telemadrid que propone el PP tiene como "único fin" sustituir al director general y han emplazado a todos los partidos de la Asamblea de Madrid a una reunión y a un grupo de trabajo.

En un comunicado emitido por la cadena pública, el consejo de administración de RTVM ha trasladado que ha analizado "detenidamente" la Proposición de Ley presentada por el PP y que en ella ha podido constatar que "no se contempla ninguna medida para mejorar la gestión y dotar de mayor eficiencia los recursos públicos que se destinan a la misma, ni tampoco para garantizar la independencia y la neutralidad de la cadena".

A su juicio, parece que tiene "como único fin y motivación" sustituir a la persona que actualmente ostenta la dirección general, José Pablo López, y "eliminar las competencias" del propio consejo de administración para trasferirlas a un "administrador provisional".

Además, consideran que la exposición de motivos de la normativa "no identifica la causa real que justifica la modificación propuesta, limitándose a referirse de forma vaga a supuestos de hecho que no se han producido toda vez que no han transcurrido los seis años del mandato legalmente previsto para los órganos de dirección y administración de esta sociedad pública".

"El consejo de administración de RTVM entiende que el futuro de esta sociedad no puede limitarse a modificar la forma de designación del director general, reducir la vigencia del mandato de quien actualmente ostenta dicho cargo o retirar competencias al propio consejo", señala en la nota.

Por ello, consideran necesario "iniciar de forma inmediata un diálogo entre RTVM y los representantes de los distintos grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid a fin de abordar la mejora de todos los aspectos relacionados con la gestión de la sociedad, la transparencia, la dimensión y la optimización del gasto público, la objetividad, independencia y neutralidad"

Así, proponen en el seno de la comisión de control de RTVM un grupo de trabajo o ponencia que en un plazo máximo de tres meses defina y redacte un documento con una serie de actuaciones que serán de obligado cumplimiento para RTVM como parte del buen gobierno corporativo y que a su vez puedan servir de base para redactar las modificaciones legislativas que estimen necesarias. Consideran que el ámbito de trabajo debe ser efectuado de forma previa a cualquier tipo de modificación legislativa.