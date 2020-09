Termina sin acuerdo la reunión entre Illa y Escudero sobre las medidas para frenar la pandemia

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reunión que han mantenido este lunes, a las 16.30 horas, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, para abordar las medidas para frenar el coronavirus en la autonomía ha terminado sin acuerdo.

Fuentes del Gobierno regional han explicado a Europa Press que desde el Ministerio mantienen su postura, "la que variaron la semana pasada a última hora". Insisten en que tras aplaudir sus medidas, ahora estas les parecen "insuficientes", a pesar de que se esté viendo "mejoría" en los datos.

Illa lleva pidiendo desde el viernes al Ejecutivo autonómico "revisar sus decisiones y escuchar a la ciencia" a la hora de gestionar la pandemia. "Hay que ver los datos de la Comunidad de Madrid, cuando digo que está en riesgo la salud de sus ciudadanos, lo digo porque es así", ha afirmado.

Para el Gobierno central, Madrid tendría que restringir la movilidad en todos los municipios que tuvieran una incidencia acumulada de 500 contagios por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Ahora mismo, el Ejecutivo regional pone el límite en los 1.000 contagiados.

Tanto la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como el consejero de Sanidad han defendido públicamente el trabajo de su Gobierno. "No sé cuántos comercios y cuántas empresas siguen perdiendo todos los días empleo y oportunidades. Tenemos que ir a fórmulas intermedias creativas. Madrid no se puede cerrar, no se puede confinar esto sin más. Eso es lo fácil", ha declarado.