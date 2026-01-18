Tierno dinamita diferencias a los 40 años de su muerte en un homenaje que unirá a Barranco, Gallardón, Botella y Almeida

Archivo - El que fuera alcalde de Madrid y sucesor de Tierno Galván, Juan Barranco - DIEGO VÍTORES (PSOE) - Archivo

Enrique Tierno Galván, quien fuera alcalde de Madrid durante siete años, desde 1979 hasta su fallecimiento en 1986, que pasó a los anales de la historia madrileña como el 'Viejo Profesor', ha conseguido 40 años después de su muerte dinamitar cualquier diferencia ideológica al reunir en un acto a algunos de aquellos que le sucedieron en el cargo como Juan Barranco (PSOE), Alberto Ruiz-Gallardón (PP), Ana Botella (PP) y José Luis Martínez-Almeida.

Tanto José María Álvarez del Manzano (PP) como Manuela Carmena (Ahora Madrid) han excusado su asistencia al acto que se celebrará este lunes a las 18 horas en la Casa de la Villa cuando se cumplen 40 años de la muerte de Tierno, el 19 de enero de 1986.

Forma parte del amplio programa diseñado por el Grupo Municipal Socialista para recordar a Tierno Galván, su figura y su legado, "guía imprescindible para construir el Madrid del presente".

Bajo el lema '40 años: El Madrid de Tierno', el programa se articula en torno a tres grandes ejes --memoria democrática; cultura y pensamiento y ciudad y ciudadanía-- y contará con la participación de instituciones culturales, sociales y democráticas, entre ellas el Congreso de los Diputados, el Ateneo de Madrid, el Círculo de Bellas Artes, la SGAE o la Fundación Pablo Iglesias, además de entidades vecinales y sindicales.

"VIVO EN EL CORAZÓN DE LOS MADRILEÑOS"

Se trata de recordar la trayectoria de quien fuera profesor, pensador, diputado constituyente y alcalde de Madrid, además de uno de los principales redactores del preámbulo de la Constitución de 1978.

Ya durante la presentación del calendario de actos, el exalcalde de Madrid Juan Barranco, sucesor directo de Tierno, defendía que su recuerdo "sigue vivo en el corazón de los madrileños". "Hagan la prueba. Pregunten a sus padres y a sus abuelos quién fue y seguramente se sorprenderán al comprobar el recuerdo de cariño, de afecto y de respeto que todavía tienen miles de madrileños y de madrileñas", aseguraba.

En la misma línea iba la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, quien afirmó que conmemorar a Enrique Tierno Galván es "reivindicar" una forma de hacer política de manera "ética, pedagógica, cercana y comprometida con la vida de la gente" y recordar que "otra manera de gobernar Madrid es posible".

UN AÑO ENTERO DE ACTOS PARA RECORDAR A TIERNO

A lo largo de 2026 se desarrollará una exposición itinerante sobre su vida y obra, mesas redondas temáticas, un ciclo de conferencias, la publicación de una recopilación de sus bandos municipales y una ruta urbana guiada por los principales proyectos impulsados durante su mandato.

Entre las actividades previstas figuran también un homenaje en el Congreso de los Diputados con motivo del Día de la Constitución, la presentación de un libro conmemorativo, un acto ciudadano en la Plaza de Dalí y la instalación de un busto en el patio de la Casa de Cisneros como símbolo permanente de reconocimiento.

EL ALCALDE DE LA MOVIDA MADRILEÑA

El Planetario, el impulso de Mercamadrid o el del Pasillo Verde figuran en el haber de Tierno Galván al frente del Ayuntamiento de Madrid. Fue el alcalde de la Movida Madrileña, el que puso las bases para modernizar una ciudad que salía de la dictadura franquista, el que hizo que sus bandos, cargados de sabiduría e ironía, fueran lectura obligatoria por su calidad literaria y agudeza política.

Fue el Alcalde de Madrid, con mayúsculas, el más querido, y buena prueba de ello es que más de un millón de madrileños escoltaron sus restos el día de su muerte en un largo pasillo desde Mayor, sede del Ayuntamiento entonces, hasta la Plaza de Cibeles, donde se levanta el nuevo.