Un total de 1.250 agentes garantizarán la seguridad durante el Atlético de Madrid - Eintrach Frankfurt del martes

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid ha informado de que un total de 1.250 personas integrarán el dispositivo de seguridad para el partido de la segunda ronda de Champions League que enfrentará el martes al Atlético de Madrid contra el Eintrach Frankfurt a partir de las 21.00 horas en el Riyadh Air Metropolitano.

El operativo para este partido catalogado como de Alto Riesgo por la Comisión Antiviolencia se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes y estará formado por agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil de Tráfico para los accesos por carretera y de la Policía Municipal de Madrid.

Asimismo, también participarán componentes del Samur-Protección Civil, agentes del Cuerpo de Bomberos y miembros de la Cruz Roja, así como vigilantes y auxiliares del propio Atlético de Madrid, mientras que el servicio de Metro también reforzará la presencia de vigilantes en las instalaciones, según ha precisado al Delegación del Gobierno en un comunicado.

El estadio rojiblanco tiene una capacidad para más de 70.000 personas, de los cuales se estima que unos 3.700 puedan ser aficionados alemanes. Se recomienda a los asistentes acudir al estadio con antelación para agilizar el trabajo de los agentes durante los controles de seguridad.