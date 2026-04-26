Un total de 244 personas atendidas en el maratón 'Zurich Rock 'n' Roll', una grave por golpe de calor

Archivo - Archivo.- Cientos de personas participan Zurich Rock 'N' Roll Running Series - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 244 personas han requerido asistencia sanitaria este domingo en el marco de la 48ª edición del maratón 'Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid', entre ellas un corredor de 50 años que ha sufrido un golpe de calor y se encuentra grave.

Del total de personas atendidas, 24 han precisado traslado hospitalario, principalmente por patologías relacionadas con el calor, en una jornada de domingo con más de 25 grados centígrados de máxima en la capital. En concreto, mayoritariamente han estado relacionadas con mareos o lipotimias, agotamiento o calambes, según ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias Madrid.

La atención más relevante ha sido la de un corredor de 50 años que ha sufrido un golpe de calor y ha quedado ingresado en el Hospital Clínico San Carlos con pronóstico grave. El hombre ha sufrido un desvanecimiento durante la carrera y, en un primer momento, ha sido trasladado en ambulancia hasta el Puesto Sanitario Avanzado del Samur-Protección Civil habilitado en Colón.

Tras ser intubado y una vez estabilizado ha sido evacuado, con preaviso, hasta el citado hospital, donde ha quedado ingresado con pronóstico grave, ha indicado Beatriz Rodríguez Esplandiú, jefa del dispositivo de Samur-Protección Civil para el maratón.

La edición de este año ha registrado un récord de participación, con unos 47.000 corredores procedentes de todos los rincones del mundo en sus tres modalidades, maratón (de 42 kilómetros), media maratón (de 21 kilómetros) y la carrera de 10 kilómetros.

Durante el evento, se ha desplegado a más de 200 sanitarios de Samur-Protección Civil a lo largo de todo el recorrido, con tres puestos médicos avanzados en Recoletos, Colón y Casa de Campo.