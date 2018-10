Un total de 27 obras han sido premiadas en el Concurso de Artes Plásticas que organiza Centro Canalejas Madrid y la UCM

Publicado 20/07/2018 13:12:01 CET

Un total de 27 obras han sido premiadas en las categorías de Fotografía, Pintura, Obra sobre papel y Obra gráfica en la III edición del Concurso de Artes Plásticas convocado por el Centro Canalejas Madrid y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Un total de 378 se han presentado al concurso, de las que han sido seleccionadas la veintena ganadoras. Cada una de ellas está dotada con un premio de 1.000 euros y formará parte de la decoración del Hotel Four Seasons, ubicado en Centro Canalejas Madrid, según ha informado la organización del concurso en un comunicado.

La iniciativa se ha dirigido a estudiantes de Bellas Artes de la UCM y de las facultades de Bellas Artes de Málaga y Sevilla matriculados en el actual curso académico o en alguno de los dos últimos, así como en cualquiera de los estudios de máster y doctorado. De estas obras, 13 proceden de la facultad madrileña, 12 de la facultad de Málaga y dos de la de Sevilla.

Los premiados en esta nueva edición han sido, en la categoría de Fotografía, Amaia Salazar Rodríguez, por su trabajo 'Siete Ciudades'; María Luisa Asens Del Pozo, por 'Rojo'; Nerea Garzón Arenas, por 'Papyrus'; Sara Serrano Torrejón, por 'Nebulosas'; Celia Cruz Garrido, por 'Instante Verde'; Francisco Carneros Rodríguez, por 'Paisajes Rotos'; Susana Ortigosa Moreno, por 'Efectos Ópticos, Ver O No Ver'; María José Macías Bermejo, por 'Las Matemáticas No Mienten'; y Jana Díaz Álvarez, por 'Horizontes Verticales'.

En la categoría de Pintura, los galardonados han sido Alina Carranza Jiménez, por 'Sin Título I'; María Elisa Rivera Armada, por 'La Pared'; Marta de Salas Lozano, por 'Fisonomía Del Paisaje II'; María Concepción Valentín Solís, por 'Un Lugar Donde Vivir'; Ana Pavón Porras, por 'Velum I'; Susana Moreno Ortigosa, por '44 Pinturas desde un Mundo Líquido'; María Luz Rivas Vallada, por 'I Cannot Help It, It Also Like Wittgenstein'; Elena María Redondo Cervantes, por 'Vuelo Vespertino'; y José Luis Panadero Alburquerque, por 'Horizontes'.

En la categoría de Obra sobre papel, han sido distinguidos Sandra Rubio Pérez, por 'Cicatrices De Oro I'; Irene Pereña Hernández, por 'Noemalaba-Dingolondango-Ventana'; y Rodrigo Moreno Pérez, por 'Paisaje II'.

También en la categoría de Obra sobre papel han sido premiados Lasha Makharadze, por '41 HZ'; Irene Pérez Ariza, por 'Ciclos'; Elena María Redondo Cervantes, por 'Manchas Blancas'; y Alba Lorente Hernández, por 'La Dualidad De La Nada'. Además, en la categoría de Obra gráfica se ha premiado a Inmaculada Bautista Pareja, por 'Maguerit III'.