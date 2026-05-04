Un total de 5.000 perchas viajan en la red EMT para celebrar la convención de los derechos de personas con discapacidad

EMT Madrid y CERMI Comunidad de Madrid celebran el 20º aniversario de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi Comunidad de Madrid) ha presentado este lunes la nueva campaña de 'perching' que ya viaja a bordo de seis líneas de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) donde 5.000 perchas conmemoran el 20º aniversario de la entrada en vigor de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de mayo.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en compañía de la presidenta del Cermi Comunidad de Madrid, Mayte Gallego, ha presentado la campaña en la explanada de entrada a CentroCentro en la Plaza de Cibeles.

En concreto, las 5.000 perchas conmemorativas se han distribuido en las líneas de EMT Madrid: 14 (Conde de Casal-Pío XII), 27 (Embajadores-Plaza de Castilla), 37 (Cuatro Caminos-Puente de Vallecas), 45 (Legazpi-Reina Victoria) y 53 (Sol/Sevilla-Arturo Soria) y la 150 (Sol/Sevilla-Virgen del Cortijo).

"Cerca de 1.800.000 personas todos los días utilizan esos autobuses y es posiblemente la mejor imagen de la ciudad de Madrid", ha destacado Carabante, quien ha añadido que "la obligación" de los ciudadanos y especialmente, los poderes públicos es facilitar "la plena accesibilidad".

Además, el delegado ha informado que los usuarios que vayan en los autobuses de EMT podrán escanear el código QR de las perchas para poder ver la declaración de Cermi sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad.

La campaña cuenta también con el apoyo de un vídeo conmemorativo que se expone en las pantallas internas de los autobuses de toda la flota durante dos semanas.

Por su parte, Gallego ha subrayado que para Cermi esta campaña "es necesaria" porque la concienciación es "buena" para todas las personas y en segundo lugar porque en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de hace 20 años "hay un antes y un después" en lo que se refiere derechos para las personas con discapacidad.

Desde 2007, EMT Madrid y Cermi Comunidad de Madrid mantienen "una estrecha colaboración" con el objetivo de alcanzar la accesibilidad universal de todos los ciudadanos, independientemente de su discapacidad física, intelectual, sensorial o por edad, implantando medidas concretas y valiéndose de "avances clave" que han ido consiguiendo a base de "trabajo conjunto y continuo" en los últimos 20 años.

Esta alianza entre ambas entidades fue reconocida en los II Premios a la Discapacidad de la Comunidad de Madrid de 2024, donde EMT Madrid obtuvo el galardón en la categoría Institucional por sus más de 75 años de historia e implicación en la inclusión social de las personas con discapacidad y "su constante compromiso" por hacer accesibles todos los autobuses de su flota.

Por su parte, CERMI Comunidad de Madrid se hizo con el premio a la Excelencia por su gran contribución a la promoción e inclusión social a lo largo de 25 años de trayectoria.

CINCO LÍNEAS DE COLABORACIÓN Y MUCHOS HITOS ALCANZADOS

Hasta la fecha, la alianza colaborativa entre EMT y CERMI Comunidad de Madrid se ha basado en cinco líneas de trabajo: la accesibilidad integral en toda la flota de autobuses municipales e instalaciones, la implantación de tecnologías y sistemas de información accesibles, la formación, sensibilización y visibilización interna y externa.

También se han centrado en la participación de EMT en grupos de trabajo, alianzas o colaboraciones con organizaciones relacionadas con la accesibilidad y la participación activa en proyectos de accesibilidad universal con el objetivo de "generar valor" y siempre de la mano de los propios colectivos.

A lo largo de 20 años, el trabajo conjunto entre ambas entidades se ha traducido en hitos como la consecución de una flota 100% accesible, los sistemas de aviso al personal de conducción sobre la solicitud de parada para usuarios con dificultades visuales o el sistema de información acústica en paradas y en el interior de los autobuses.

Además, destaca el sistema de señalización NaviLens instalado en las paradas para mejorar la autonomía de los usuarios en general y de personas con discapacidad en particular, que proporciona a las personas usuarias información contextualizada para localizar las paradas y su información accesible a través de su dispositivo móvil, así como la difusión de las campañas de sensibilización en los autobuses urbanos.