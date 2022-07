El trabajador de la limpieza que sufrió un golpe de calor en Arganzuela continúa ingresado muy grave

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El trabajador del servicio de limpieza viaria de Madrid de 58 años que el pasado martes sufrió un golpe de calor cuando trabajaba en una calle del distrito de Arganzuela continúa ingresado en el Hospital 12 de Octubre en estado muy grave, según han indicado a Europa Press fuentes sanitarias.

En concreto, los hechos ocurrieron sobre las 17.15 horas en la calle Algete de la capital. A la llegada al lugar de los sanitarios del Samur-Protección Civil han comprobado que el empleado había sincopado. Su cuerpo presentaba una temperatura de 41º.

Otro trabajador del servicio de limpieza municipal falleció el pasado sábado por golpe de calor cuando realizaba labores de limpieza en la avenida de San Diego, en el distrito de Puente de Vallecas.

Tras esta muerte, sindicatos y patronal de limpieza de la ciudad de Madrid acordaron un protocolo de actuación ante olas de calor que, entre otras medidas, contempla eliminar el turno de tarde en los servicios de barrido manual cuando las temperaturas sean altas. Los trabajadores vespertinos pasarán a la mañana.

El protocolo, en este sentido, establece tres escenarios --verde, amarillo y naranja-- ante las olas de calor, según los datos y la información que traslade la AEMET.

En el caso de situaciones de alerta amarilla se aplicarán distintas medidas, como no utilizar barredoras y máquinas pala que no tengan aire acondicionado; suprimir labores de desbroce; entregar crema de protección solar a los turnos diurnos y obligatoriedad del uso de la gorra en zonas de sol; y permitir el uso de sopladoras en situaciones específicas del servicio (mercados, mercadillos, etc) "intentando no prolongar su uso" y en una "dotación mínima de dos o más personas que permita la alternancia".