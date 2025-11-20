Un trabajador sufre múltiples fracturas en un pie tras quedar atrapado por un dumper en una obra en Leganés

Un trabajador resulta herido en Leganés tras quedar su tobillo atrapado bajo un dumper de construcción - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 45 años ha sufrido heridas graves en su pie izquierdo tras sufrir un aplastamiento de la extremidad cuando se le ha venido encima el dumper que conducía mientras trabajaba este jueves en una construcción en Leganés.

El accidente se ha producido en torno a las 13.50 horas en el número 4 de la calle Alemania, y hasta el lugar se han desplazado tres dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, efectivos del SUMMA 112, Policía Local y Policía Nacional.

A su llegada, los Bomberos han encontrado al empleado atrapado bajo el vehículo y han procedido a su liberación utilizando cojines neumáticos y cuñas para asegurar el dumper antes de levantarlo, según han informado desde Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid

Una vez rescatado, los sanitarios del SUMMA 112 lo han estabilizado en el lugar y posteriormente lo han trasladado al Hospital 12 de Octubre con pronóstico grave por múltiples fracturas en el tobillo y en el pie izquierdo.

La Policía Nacional y Policía Local han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.