Transportes analiza un Bus-VAO en la A-1 entre San Agustín y El Molar y proyecta paso superior, inferior y una pasarela

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha avanzado este viernes que estudia la posibilidad de crear carriles de uso reservado o preferente para el transporte público colectivo y para vehículos de alta ocupación (Bus-VAO) o de emisiones nulas en la autovía A-1, entre San Agustín de Guadalix y la variante de El Molar.

El departamento que dirige Óscar Puente ha adjudicado por 2,4 millones de euros (IVA incluido) la redacción del proyecto de trazado y construcción de la mejora de la seguridad vial y funcionalidad de esta autovía entre los kilómetros 37,2 y 43,5.

Las actuaciones proyectadas, con un presupuesto estimado de 63 millones de euros (IVA incluido) tienen por objeto la mejora de funcionalidad y de la fluidez del tráfico en el tramo y, por consiguiente, una mejora de las condiciones de seguridad y comodidad, ha destacado el Ministerio en un comunicado.

En este sentido, ha apuntado que se analizarán la necesidad y viabilidad, y, en su caso, promoverán las actuaciones necesarias para dotar a la vía de carriles de uso reservado o preferente para el transporte público colectivo y para vehículos de alta ocupación (Bus-VAO) o de emisiones nulas.

Según el contrato licitado, se ejecutará un tercer carril por sentido y vías complementarias unidireccionales de un solo carril en las márgenes de la autovía, hasta el punto kilométrico 38+500 en la calzada derecha y hasta el 38+900 en la calzada izquierda.

Entre los kilómetros 37,200 y 40,200 se procederá a la modificación del trazado existente para mejorar la visibilidad y dotar a este tramo de una mejor seguridad y comodidad. También se suprimirán los accesos directos desde la autovía a propiedades privadas sustituyéndolos por accesos desde las vías complementarias laterales.

Entre los kilómetros 40,200 y 43,500 las actuaciones comprenderán la ampliación a tercer carril en el tronco de la autovía y la ejecución un paso superior en el punto kilométrico 40+830 de 2 vanos, longitud de 50 metros y anchura de 12 metros y un paso inferior en el punto kilométrico 39+380, con longitud de 28,80 m y anchura de 11,50 metros.

También una pasarela en el punto kilométrico 37+800 de celosía metálica con 3 vanos, longitud de 47,50 metros y anchura de 2,50 metros y una obra de drenaje transversal en el punto kilométrico 39+000.

El Ministerio ha reiterado así la "decidida apuesta del Gobierno por aligerar el tráfico de la A-1, y la integración urbana o la adaptación al tránsito de peatones y ciclistas de la autovía a su paso por El Molar.