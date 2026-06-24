Transportes formaliza el contrato para el estudio de viabilidad para prolongar Cercanías hasta Navalcarnero

Tren de Cercanías de Madrid - RENFE

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha formalizado el contrato para desarrollar el estudio de viabilidad para la construcción de la parte que falta de la prolongación de la línea C-5 de Cercanías hasta el municipio de Navalcarnero, un proyecto que está estancado desde 2010, así como valorar la extensión a otros municipios del suroeste de Madrid.

Con un importe de 619.266 euros (IVA incluido) y un plazo inicial de 24 meses, el estudio analizará la viabilidad de la conexión ferroviaria de Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero, así como la compatibilidad de esta conexión con otras extensiones de Cercanías en su entorno.

Según ha informado el departamento dirigido por Óscar Puente, el estudio incluirá el análisis del ámbito suroeste y oeste de la Comunidad de Madrid, planteando otras posibles actuaciones para dar servicio ferroviario a otros municipios del entorno y estudiando la compatibilidad de la propia extensión a Navalcarnero con otras ampliaciones de la red de Cercanías de Madrid.

Asimismo, el Ministerio ha apuntado que también se estudiará la movilidad de las localidades del entorno hacia las nuevas estaciones planteadas, de forma que se pueda diseñar un esquema de transporte público que permita extender los beneficios de las nuevas líneas a otras poblaciones.

El Ministerio considera "positiva" la extensión de Cercanías hasta Navalcarnero, dado que se trata de un corredor "con gran potencial de crecimiento" que incluye no sólo este municipio, cuyas proyecciones de aumento de la población son "notables", sino también un área de influencia que podría beneficiar a otros municipios cercanos al corredor como Cenicientos, Sevilla la Nueva o Navas del Rey.

En este sentido, desde el departamento que dirige Óscar Puente han indicado que este contrato permitirá conocer el grado de ejecución de las obras llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid y posteriormente paralizadas, así como determinar el estado en el que se encuentran y su posible aprovechamiento para el nuevo proyecto.

En este contexto, ha apuntado que para ello se deberá realizar un análisis funcional y de explotación de la actual estación de Móstoles-El Soto como posible cabecera intermedia de la línea.

PARALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de ampliación de la línea de Cercanías desde Móstoles hasta Navalcarnero, pasando por Arroyomolinos, fue un empeño personal de la expresidenta Esperanza Aguirre. Se adjudicó en 2009 por 369 millones de euros con el objetivo de construir 15 kilómetros de vía y siete estaciones (cuatro en Móstoles, una en Arroyomolinos --Parque Coimbra-- y otras dos en Navalcarnero).

Fue paralizado en 2010 por la constructora Cemonasa, filial de OHL, que abandonó el proyecto tras haber invertido más de 140 millones de euros en plena crisis financiera y con las obras ya iniciadas. Tras varias decisiones judiciales, la Comunidad lo abandonó definitivamente e instó al Ministerio a asumirlo.

Con este estudio de viabilidad, el Ministerio asume la construcción de esta infraestructura, en línea con el compromiso anunciado por el ministro Óscar Puente el pasado julio, que envió una carta a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en la que ofrecía la disposición del Ministerio de hacerse cargo de las obras pendientes.

Desde Transportes han resaltado que estos trabajos permitirán "potenciar una movilidad metropolitana sostenible" a través del servicio de Cercanías e incrementar los niveles de accesibilidad y de cohesión social a través de un sistema ferroviario "de calidad".