Trasportes invertirá 4,62 millones en la mejora de 11,5 kilómetros de la A-3 entre Rivas y Arganda del Rey

Obras de mejora de 11,5 kilómetros de la A-3 entre Rivas y Arganda del Rey - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 4,62 millones de euros (IVA incluido) el contrato de servicios para la redacción de los proyectos de trazado y construcción para la mejora de la funcionalidad, movilidad y seguridad vial en 11,5 kilómetros de la autovía A-3, entre los kilómetros 14,800 y 26,300, a su paso por Rivas-Vaciamadrid y Arganda del Rey.

Este proyecto forma parte del anteproyecto de adecuación, reforma y conservación de la autovía A-3 (Madrid-Valencia) en la Comunidad de Madrid, desde la M-30 hasta el límite provincial de Cuenca.

El anteproyecto se aprobó el pasado 18 de febrero después de pasar el trámite de Información Pública, y se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 19 de marzo, ha recordado el departamento que dirige Óscar Puente en un comunicado.

Esta actuación entre Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey es la cuarta contemplada en el anteproyecto, y se extenderá a lo largo de 11,5 kilómetros, para lo que cuenta con un presupuesto aproximado de 122 millones de euros (IVA incluido).

Los trabajos más relevantes que se proponen son, entre otros, la rectificaciones de la planta y el alzado, la prolongaciones de carriles y ampliaciones de plataforma y nuevos carriles de trenzado.

También la mejora de la salida hacia Rivas en Enlace Rivas Oeste mediante la ampliación del radio y modificaciones en las vías de servicio y la ordenación del acceso a la calle Cisne en el kilómetro 20,75.