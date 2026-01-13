Un trazado de 1,5 kilómetros conecta la plaza del Hidrógeno de Usera y Madrid Río con guiños a la cultura china

Un columpio con forma de dragón instalado en el nuevo recorrido peatonal que conecta la Plaza del Hidrógeno con Madrid Río - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un trazado de 1,5 kilómetros conecta la plaza del Hidrógeno, el corazón de Usera, con Madrid Río sumando 9.200 metros cuadrados ganados para el peatón y recorridos parcialmente por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y la concejala del distrito, Sonia Cea, que han descubierto algunos de los guiños a la cultura china, como inscripciones en los pavimentos con proverbios chinos (en ambos idiomas) o baldosas con la forma de dragones y carpas.

El itinerario conecta algunos de los equipamientos y espacios más importantes del distrito gracias a una inversión de 10,5 millones de euros, financiada con los fondos Next Generation de la Unión Europea. Para Almeida se trata "quizás la actuación más importante en regeneración de espacio público en los barrios de Madrid del mandato".

Se gana con esta intervención en "accesibilidad, iluminación, la seguridad y calidad del espacio público". Las mejoras han afectado a un total de 19 calles (Nicolás Usera, Andrés Arteaga, Amparo Usera, Juan Español, Mercedes Manjón, Gumersinda Rosillo, Marcelo Usera, Pablo Ortiz, Antonia Usera, Carlos Marín, José Bielsa, Isidra Jiménez, Jaspe, Isabelita Usera, Calesas, Mirasierra, Vallandes, Dolores Barranco y avenida del Manzanares) y cuatro plazas del distrito (José Luis Hoys, Julián Marías, Tizas e Hidrógeno).

Acompañado por representantes de la Asociación de Vecinos del Barrio Moscardó y de la comunidad china del distrito, Almeida ha incidido en que la intervención ha hecho ganar a los peatones una superficie de más de 9.200 metros cuadrados. La remodelación ha supuesto la creación de espacios estanciales más habitables y seguros, poniendo la accesibilidad en el centro de la intervención.

ADOQUINES CON FORMA DE CARPAS, UN HORÓSCOPO CHINO Y EL GRAN DRAGÓN

Además, suman 290 nuevos árboles y más de 11.200 plantas, entre las que hay especies chinas compatibles con el clima de Madrid, junto a un aumento de las zonas permeables en los pavimentos para facilitar la infiltración de agua de lluvia.

Uno de los aspectos más singulares de la remodelación ha sido la instalación de elementos que refuerzan la identidad del entorno como espacio de convivencia con la cultura china, algo que se plasma en la incorporación de mobiliario específico y referencias en pavimentos y señales.

A lo largo de todo el recorrido pueden verse en el firme baldosas grabadas con carpas, que en la cultura china representan perseverancia y superación. Las carpas chinas se han alternado con carpas europeas como símbolo de integración.

El itinerario cuenta con seis frases grabadas en el pavimento, con sus respectivas traducciones, que hacen referencia a la cultura china, mientras que en la plaza de Julián Marías puede verse un horóscopo chino.

Ya en la plaza de las Tizas se ha instalado un parque infantil de más de 285 metros con forma de dragón --en su interior Almeida ha hecho las declaraciones a la prensa-- que cuenta con tobogán, cama elástica, columpio, anillas o rocódromo, todo ello plenamente accesible al ser creado por un equipo multidisciplinar especializado en el diseño y ejecución de espacios de ocio exclusivos e icónicos.

Además de la renovación de los pavimentos, las mejoras han incluido la ampliación de aceras, la instalación de nuevo mobiliario urbano, entre el que destaca un centenar de bancos, la incorporación de nuevas fuentes tanto ornamentales como de beber y la renovación del alumbrado público con nuevas lámparas led de mayor eficiencia energética, que permiten una mejor iluminación de las zonas peatonales.

La actuación ha servido asimismo para reforzar la identidad del barrio como lugar de residencia de una parte importante de la comunidad china de Madrid, favoreciendo la integración de algunos de sus rasgos culturales con las formas de vida tradicionales de los vecinos de este barrio, con el objetivo complementario de descentralizar progresivamente el turismo de la ciudad que acude mayoritariamente a los distritos centrales.