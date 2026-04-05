Tres heridos, uno de ellos grave, en un choque entre dos coches en Daganzo de Arriba

Tres heridos, uno de ellos grave, en un choque entre dos coches en Daganzo de Arriba
Tres heridos, uno de ellos grave, en un choque entre dos coches en Daganzo de Arriba - E112
Europa Press Madrid
Publicado: domingo, 5 abril 2026 20:00
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MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, en un choque entre dos vehículos en la M-118, a la altura del municipio madrileño de Daganzo de Arriba.

El accidente de tráfico se ha producido este domingo en el kilómetro 3,1 de la M-118 cuando dos coches han colisionado. Uno de ellos ha dado varias vueltas hasta quedar volcado sobre el techo, dejando a sus tres ocupantes heridos.

El SUMMA 112 ha evacuado a un hombre de 20 años en estado grave con una fractura de pelvis. Asimismo, ha atendido a dos varones de 19 y 21 años, que están potencialmente graves.

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han colaborado en la extracción de los heridos, aseguramiento del vehículo y la limpieza de la calzada. Por su parte, la Guardia Civil investiga el suceso.

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