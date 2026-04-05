Tres heridos, uno de ellos grave, en un choque entre dos coches en Daganzo de Arriba - E112

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, en un choque entre dos vehículos en la M-118, a la altura del municipio madrileño de Daganzo de Arriba.

El accidente de tráfico se ha producido este domingo en el kilómetro 3,1 de la M-118 cuando dos coches han colisionado. Uno de ellos ha dado varias vueltas hasta quedar volcado sobre el techo, dejando a sus tres ocupantes heridos.

El SUMMA 112 ha evacuado a un hombre de 20 años en estado grave con una fractura de pelvis. Asimismo, ha atendido a dos varones de 19 y 21 años, que están potencialmente graves.

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han colaborado en la extracción de los heridos, aseguramiento del vehículo y la limpieza de la calzada. Por su parte, la Guardia Civil investiga el suceso.