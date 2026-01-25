Tres murales en la Comunidad de Madrid optan a la mejor obra de arte urbano del mundo - AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Tres murales en la Comunidad de Madrid --uno en Madrid, otro en Alcalá de Henares y el tercero en Fuenlabrada-- optan a la mejor obra de arte urbano del mundo.

Los tres han sido seleccionado por la plataforma de arte urbano Street Art Cities (https://streetartcities.com/). En la web siguen abiertas las votaciones hasta el 31 de enero para elegir la mejor obra de arte urbano de 2025, en la que compiten con trabajos hechos en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Bélgica, Reino Unido, Argentina, Australia, Alemania, Ecuador, Grecia, Uruguay, México, Italia, Serbia, Suiza, Brasil, Portugal y Colombia.

Madrid capital está representada por 'Follow your Star', obra que ha salido de los pinceles de la artista Leyre Pérez Velasco, conocida en el circuito como Leyvel. Un lince en plena naturaleza colorida que cobra vida con técnicas en 3D es la protagonista de uno de los muros del patio del colegio público Regimiento Inmemorial del Rey, en la avenida de Moratalaz, 51.

Son 180 metros cuadrados de mural que hacen que Vicálvaro alcance dimensiones mundiales al ser seleccionado por la plataforma de arte urbano Street Art Cities. El proyecto ha sido desarrollado en colaboración con el escultor digital Ricardo Rolland. Está realizado con pintura tradicional pero permite contemplarse también en realidad aumentada en 3D al acercar un teléfono móvil.

Alcalá de Henares también aspira a coronarse con su arte como la mejor del mundo. El madrileño Sfhir firma 'Fireman', en el 22 de Ruperto Chapí, un mural por el 50 aniversario del cuerpo de bomberos en el municipio.

El artista ha dado las gracias tanto a los bomberos como a la Comunidad de Madrid por confiar en él para "un proyecto tan bonito, además de una experiencia inolvidable convivir con el cuerpo de bomberos todos los días de realización del mural por su hospitalidad", para agradecer que "se dejan el alma para ayudar a los demás".

"CRUDO HIPERREALISMO"

Sfhir, firma tras la que se encuentra Hugo Lomas, se describe como un artista que cincela "cada detalle de un modo laborioso, casi obsesivo, para lograr el más crudo hiperrealismo". En Madrid se le conoce bien: su último trabajo en la capital es el 'más difícil todavía', un enorme mural de 55 metros de ancho y 18 de alto en una de las fachadas del Palacio de Vistalegre.

Murfin sitúa a Fuenlabrada en el mundo con su mural 'Niños perdidos', en el número 1 de la calle Tesillo. Forma parte del Museo de Arte Urbano de Fuenlabrada (MAUF). "Con esta nominación Fuenlabrada se consolida como pieza importante en el arte urbano internacional", defendía la concejala de Cultura, Cristina Mora.

'Niños Perdidos' está firmado por el artista Murfin y se encuentra en la fachada lateral del edificio de viviendas situado en la calle del Tesillo 1, de Fuenlabrada, aunque es visible desde la plaza del mismo nombre. La obra está protagonizada por una niña que abraza a un cocodrilo de juguete, que parece que podría saltar del muro para protegerla.