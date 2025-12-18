El TSJM archiva la causa contra una diputada del PSOE por pedir el voto en redes sociales el día de las Europeas

La diputada del PSOE en la Asamblea Lorena Morales, ofrece una rueda de prensa en la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha archivado la causa que había abierto a la diputada Lorena Morales por haber llamado al voto en sus redes sociales el 9 de junio de 2024, día en el que celebraban las elecciones al Parlamento Europeo.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press y ha sido adelantado por 'El País', señala que la publicación de la parlamentaria no implicó suficiente gravedad como para constituir un delito penal.

La denuncia inicial exponía que la parlamentaria madrileña publicó el 9 de junio en una red social un mensaje en el que decía 'Vota PSOE'. El denunciante sostenía que es ilegal la realización de actos de propaganda una vez finalizada la campaña electoral, por lo que la diputada pudiera haber incurrido en "la mencionada irregularidad al pedir el voto para la candidatura socialista durante la jornada electoral".

En cambio al Sala de lo Civil y Penal del TSJM ahora sostiene que "no se ha podido comprobar la gravedad u ofensividad con criterios de gravedad que podrían hacer considerar que la conducta de la denunciada incurrió en la tipicidad delictiva".