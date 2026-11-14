El TSJM confirma 15 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja a puñaladas en Pinto

Archivo - Fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado una condena a quince años de prisión impuesta a un hombre por un delito de asesinato en grado de tentativa tras apuñalar repetidamente a su pareja en el portal de su vivienda en Pinto, en junio de 2022, cuando intentaba huir de la agresión.

La Sala de lo Civil y Penal desestima en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, el recurso de apelación presentado por la defensa y ratifica la sentencia dictada el 5 de junio de 2025 por la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid, que también le impuso una orden de alejamiento de 500 metros durante 20 años y la prohibición de comunicarse con la víctima por el mismo periodo.

Según los hechos probados, el 12 de junio de 2022, el acusado se encontraba en el domicilio de la víctima, donde ambos llevaban conviviendo unos diez meses. Tras una discusión, Javier abandonó la vivienda, pero posteriormente regresó y llamó por teléfono a la mujer para pedirle una cantidad de dinero que le adeudaba.

Una vez que la mujer le abrió la puerta y le permitió acceder al inmueble, el condenado sacó una navaja de nueve centímetros de hoja de la mochila que llevaba y comenzó a agredirla. Pese a que la mujer le pidió que parara, continuó asestándole numerosas puñaladas en el abdomen, el tórax y otras partes del cuerpo.

La víctima trató de huir hacia el ascensor, pero el acusado la persiguió y continuó apuñalándola en la espalda. Cuando ella bajó por las escaleras y trató de acceder a la puerta de salida del edificio, el procesado intentó impedir que abandonara el inmueble.

Finalmente, el acusado se marchó del lugar ante los gritos de una vecina, que había llamado a la Policía, y fue detenido posteriormente a unos 200 metros por una patrulla de la Policía Local. Durante su recorrido arrojó la ropa que llevaba y la navaja utilizada en la agresión.

Como consecuencia del ataque, la mujer sufrió múltiples heridas incisas en distintas partes del cuerpo, algunas de ellas de gravedad, por las que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y permanecer ingresada en el hospital. Las lesiones le han dejado diversas secuelas, entre ellas cicatrices, limitaciones funcionales en los dedos de una mano y un trastorno de estrés postraumático.

La sentencia de la Audiencia Provincial también condenó al acusado a indemnizar a la víctima con 57.311,91 euros, cantidad a la que se deberán aplicar los intereses legales correspondientes.

ATENUANTES POR DROGADICCIÓN

En su recurso, la defensa solicitaba, entre otras cuestiones, que se apreciaran circunstancias atenuantes por consumo de drogas y alcohol, dilaciones indebidas y ensañamiento, además de una nueva individualización de la pena.

Sin embargo, el TSJM considera que no ha quedado acreditado que el consumo de sustancias afectara a las facultades intelectivas y volitivas del acusado hasta el punto de limitar su capacidad para comprender la ilicitud de sus actos o actuar conforme a esa comprensión.

Asimismo, la Sala descarta que se haya producido una dilación indebida en la tramitación del procedimiento y considera correcta la apreciación del ensañamiento, al entender que las numerosas puñaladas y la persecución de la víctima cuando intentaba escapar reflejan una voluntad consciente de incrementar su sufrimiento.