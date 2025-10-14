El TSJM falla sobre el recurso de Almeida contra la nulidad de la concesión de dos aparcamientos de Bernabéu

En los próximos días se conocerá la decisión

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha deliberado y fallado sobre el recurso del Ayuntamiento de Madrid contra la decisión judicial que anuló hace un año y medio la concesión de dos aparcamientos para construir en el estadio Santiago Bernabéu.

Según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se han reunido este martes para deliberar sobre el recurso.

La impugnación se dirige contra el auto por el que la jueza de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid estimaba un recurso de la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento que autorizaba el contrato de concesión de obra para la construcción y explotación de los aparcamientos del paseo de la Castallena-Bernabéu y Padre Damián junto al estadio del Real Madrid.

El fallo se conocerá en los próximos días, según señalan las mismas fuentes. Será entonces cuando se conozca si el recurso del Ayuntamiento de Madrid prospera y si se deja sin efecto la nulidad de la citada concesión.

Los vecinos fundamentaban su pretensión por una posible infracción por parte de la Administración del procedimiento legalmente establecido respecto a las actuaciones preparatorias del contrato de concesión y sostenía que los proyectos autorizados infringían las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid en lo relativo al uso de garajes y aparcamientos.

También se omitía, sostenían, el trámite de evaluación de impacto ambiental y carecía, entre otras cuestiones, "de justificación de la concesión" o de "estudio de seguridad específico para el túnel" bajo el estadio.

Asimismo se aludía en el recurso a la "opacidad del procedimiento", mientras desde el Ayuntamiento se reclamó la inadmisibilidad del mismo por considerar que el acto impugnado era "de trámite no cualificado" y había "falta de legitimación activa de la parte actora". Igualmente, respecto al fondo del asunto, interesaba la desestimación del mismo.

Sin embargo, la magistrada encargada del caso consideró que "no procede" esa inadmisibilidad al atribuir a la asociación recurrente "la legitimación activa en el presente recurso al tener la consideración de interesada".

"ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA" DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD

La sentencia impugnada sostenía que tanto el estudio de viabilidad presentado por el Real Madrid C.F. como el posterior estudio de viabilidad económico-financiera elaborado por la Administración sufrieron "una alteración significativa" tras el trámite de audiencia pública, "siendo el propio Ayuntamiento quien introdujo importantes modificaciones las cuales no fueron sometidas nuevamente a información pública".

Tampoco se aportaba, señaló el fallo, "prueba que acredite los parámetros de cálculo y los resultados obtenidos por la Administración" con los parámetros utilizados que se mencionan en el estudio de tráfico, ni se aporta "un estudio de Transporte".

La sentencia destacaba, por otro lado, que los estudios de tráfico que se han considerado por el Consistorio en fundamento de su interés "solo se han basado en simulaciones para una hora punta horaria de un día tipo y no para cuando se producen eventos masivos".

En consideración a lo expuesto, el fallo apuntaba a que el Ayuntamiento de Madrid "no ha llegado a acreditar en el presente procedimiento que la ejecución de dos aparcamientos, de los cuales, uno proyecta una conexión directa con el parking propio del Estadio Bernabéu, satisfaga una finalidad de interés público y general acorde con el Planeamiento Urbanístico y específicamente con Plan Especial".