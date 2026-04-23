Tumbadas las peticiones del PSOE para agilizar la regulación de migrantes con PP y Vox alertando de presencia de mafias

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar (i), y el portavoz adjunto del PSOE de la Asamblea de Madrid, Fernando Fernández Lara (c), durante el Pleno de la Asamblea de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha tumbado este jueves las dos peticiones del PSOE para agilizar la regulación extraordinaria de migrantes ante las que tanto PP como Vox han alertado de la presencia de mafias aprovechándose de la situación.

Se trataba de dos Proposiciones No de Ley (PNL), la primera reclamaba a la Comunidad agilizar la documentación que pueda ser útil para acreditar la estancia reclamada para poder solicitar la regularización. Pedía también puntos de información y reforzar personal y horarios de las oficinas los meses que dure esta regularización.

La segunda iniciativa tenía que ver con el historial de la Tarjeta de Transporte Público Personal, que sirve para acreditar esta presencia en la región. Solicitaban que se ampliase el número de Oficinas del Consorcio Regional de Transportes que la emiten --actualmente una-- y que también se dotase de más recursos.

PSOE VINCULA MAFIAS CON FALTA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Por el PSOE los encargados de defender estas iniciativas han sido los diputados Juanjo Marcano y Javier Guardiola. El primero de ellos ha insistido en el papel "fundamental" en la migración para el futuro y ha afirmado que el Ejecutivo central está desplegando una "política migratoria más eficaz y segura".

Es por ello que entiende que sus peticiones deberían generar "cero controversia" porque "es pedir que se pongan los medios para que muchos de los vecinos entre los que hay cientos de niños y de niñas puedan acceder a un derecho".

Así, ha acusado a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso , de estar "frotándose las manos" al pensar que "boicoteando" el proceso de regularización al no dotarlo de recursos necesarios está haciendo "daño al presidente del Gobierno de España".

"Las personas migran por necesidad, por supervivencia, y ustedes han decidido que esas personas se estrellen contra una ventanilla administrativa en Madrid", ha espetado a la bancada 'popular'.

Guardiola, por su parte, ha centrado su intervención en el certificado del Consorcio Regional y ha reprochado al Ejecutivo autonómico tener una única oficina que expide este documento en una región con "7 millones de madrileños".

"¿Y qué ocurre cuando no se garantizan derechos y no se garantizan los servicios públicos? Que se deja a la gente a la merced de las mafias y de la venta ilegal de citas, permitiendo que se haga negocio con la desesperación de personas que buscan su regularización y con el miedo de las personas", ha censurado. Es por ello que ha insistido en garantizar un acceso "sencillo, homogéneo y presencial" para poder tramitar este documento.

PP AVISA DEL "ESTAFAS" Y "COLAPSO" DE SISTEMA

La diputada del PP Mónica García ha reprochado que el Gobierno pretenda "llevar a la gente a la desesperación, a la vulnerabilidad más profunda, a dormir en la calle y a pasar hambre", con un sistema de citas de extranjería que atraviesa "una crisis estructural" y que ha generado "un auténtico escándalo" con "ventas ilegales, colapso del sistema y estafas adicionales" favoreciendo que las "mafias".

Así, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aplicado "su manual de progresismo carroñero desde el primer día que llegó a La Moncloa apostando por "su trampa de pobreza comunista". "En el PP pusimos pie en pared hace mucho tiempo y nos vamos a poner con todos los medios legales a nuestro alcance para impedir que consumen esta infamia sin precedentes", ha afirmado.

Sobre las citas en las oficinas del Consorcio Regional de Transportes, uno de los trámites aceptados para la regularización, el diputado 'popular' Juan Carlos Carretero ha afirmado que la atención está siendo "fluida". "Exigir la ampliación de oficinas, un refuerzo de personal, la priorización de un trámite ajeno a la función del Consorcio es una imprudencia absoluta", ha indicado.

MÁS MADRID PIDE HABILITAR TODAS LAS OFICINAS

Por parte de Más Madrid han intervenido Diana Paredes y María Acín. La primera de ellas ha acusado a Ayuso de estar "boicoteando" junto a los municipios que gobierna el PP el proceso de regularización.

"Lo está convirtiendo en un proceso lento, fragmentado y en muchos casos inaccesible y no precisamente por la complejidad de los requisitos sino el deterioro al que llevan sometiendo desde hace años a los servicios públicos", ha reprochado. Ha negado, además, que los migrantes sean los que "tensionan" los servicios públicos, sino que son los 'populares' de forma "deliberada".

Por su parte, Acín se ha centrado en el historial de la tarjeta transporte y ha afirmado que la Comunidad ha convertido en una "yinkana" obtener este papel.

Ha reprochado que haya establecido que solo se pueda obtener el papel en una única oficina, cuando el Consorcio tiene 24 --12 en la capital--. "¿No creen que lo normal es que se habilitasen todas, cada una de ellas para conseguir este certificado?, Es establecer un programa informático en los ordenadores de cada una de estas oficinas, no es una gran complejidad", ha cuestionado.

VOX TACHA DE "PROFUNDAMENTE INJUSTA" LA REGULARIZACIÓN

La portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha defendido que antes que nada deben estar los madrileños y los españoles que "cumplen la ley, cotizan y están esperando desde hace años una vivienda pública".

Considera que la regularización de migrantes es "una absoluta traición" al pueblo español de un Gobierno que es "criminal, traidor y corrupto". "Por un lado está ese trabajador, ese pueblo español, quienes madrugan, pagan impuestos, sostienen los servicios públicos, cumplen las normas y, por otro lado, las élites económicas y los partidos que han hecho de la inmigración ilegal una herramienta política y un negocio muy lucrativo", ha señalado.

En la misma línea, el parlamentario de Vox, Javier Pérez Gallardo, ha calificado como "profundamente injusta" la regularización para los migrantes que han llegado a España cumpliendo con todos los requisitos y acatando las normas. Además, ha censurado que se permite que haya "mafias" aprovechándose de estas personas. "Son ustedes los verdaderos racistas", le ha espetado a la bancada de la izquierda.