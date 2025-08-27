Los turistas internacionales toman Madrid en julio: aumentan un 10% y ya son más que los nacionales

El Ayuntamiento defiende "diversificar" por estaciones la llegada de visitantes y apuesta por "descentralizar" los barrios

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los turistas internacionales han tomado la ciudad de Madrid en el mes de julio al aumentar un 10,1% más con respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que ha destacado la delegada de Turismo del Ayuntamiento, Almudena Maíllo.

Desde el Faro de Moncloa, la responsable municipal se ha felicitado este miércoles por las cifras, que exponen 948.396 personas visitando la ciudad en julio --1,8% más que en 2024--, de las cuales 581.584 fueron extranjeros --el 61,3% del total--.

En este sentido, ha defendido la apuesta del Consistorio por "diversificar" en las diferentes estaciones el turismo que recibe la capital, así como descentralizado por barrios para evitar la saturación de la capital, y ha destacado la posibilidad de un "modelo turístico sostenible".

"Eso nos dice que estamos acertando nuestra estrategia de diversificación de los mercados internacionales que vienen a Madrid. Algo que es muy importante para una industria como la turística, en la que es una industria muy volátil", ha comentado Maíllo.

En concreto, Estados Unidos se mantiene como el principal emisor de turistas hacia Madrid en julio de este año, con un total de 10.357 visitantes y un crecimiento interanual del 11,9%. Le sigue México, con 43.528 viajeros (+10,6%); Italia, con 30.899 viajeros (+6,9%); y Reino Unido, con 28.096 (+6,5%).

Además, destaca el crecimiento de los visitantes argentinos, que aumentan un 28,4% junto a los brasileños, que llegan en un 27,6% más. En conjunto, los mercados provenientes del continente americano suponen prácticamente la mitad (49,3%) de todos los turistas extranjeros en julio.

En lo que respecta a las pernoctaciones, Estados Unidos se consolida como el principal mercado emisor con 238.373 noches y un incremento del 10,8% interanual. Le siguen México, con 101.967 pernoctaciones (+9,2%); Italia, con 66.470 pernoctaciones (+4,4%); y Reino Unido, con 64.534 (+2,5%). También destacan datos de los mercados iberoamericanos de largo radio como Argentina con 51.751 pernoctaciones (+27,8%), y Brasil, con 47.386 (+21%).

VISITAS CORTAS DE 2 NOCHES DE MEDIA

En cuanto a la estancia media, se situó en 2,04 noches por viajero, frente a las 2,01 de julio de 2024. Los visitantes internacionales permanecieron una media de 2,30 noches, mientras que los nacionales, una media de 1,69, con un grado de ocupación por habitaciones del 70,7 %. Estos datos afectaron también a la hostelería local, que obtuvo un crecimiento del 7,6%, alcanzando los 14.364 trabajadores.

Maíllo también ha recordado que el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas alcanzó en julio el mejor registro de su historia al alcanzar los 6.170.130 viajeros, según los datos de Aena. "Supone que Madrid se consolida como un gran hub aeroportuario del sur de Europa", ha valorado. Y es que la capital está conectada a través de 66 rutas aéreas con 32 destinos desde Latinoamérica, según la delegada.

Junto con la mayor afluencia de viajeros, el Ayuntamiento busca a un "turista de calidad" que viene a "disfrutar" de la cultura, la gastronomía o las compras, entre otras cosas que ha enumerado la responsable del área, quien ha recordado el plan estratégico municipal en la materia, vigente desde 2019, para obtener un modelo "sostenible".

Además, del 29 de agosto al 1 de septiembre, Madrid acogerá a más de 26.000 asistentes de 150 países en el en el Congreso Mundial de Cardiología y de la Sociedad Europea de Cardiología. Para Maíllo, eventos como este reflejan el "atractivo en el mundo internacional para la organización" de grandes actos "y la confianza que genera Madrid desde el punto de vista de las infraestructuras".