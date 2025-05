UGT exige al Ayuntamiento asumir su responsabilidad en Barajas y reclama alternativas habitacionales

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

UGT ha exigido al Ayuntamiento de Madrid que asuma su responsabilidad con los centenares de personas que viven y pernoctan en las instalaciones el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y ha reclamado alternativas habitacionales "dignas".

En un comunicado, el sindicato ha mostrado "su profunda preocupación" ante la situación que atraviesan estas personas sin hogar que "han encontrado refugio nocturno en Barajas" y han criticado la decisión de Aena de limitar el acceso a las terminales a pasajeros y acompañantes en algunas franjas horarias.

"No aborda el problema de fondo ni garantiza una alternativa digna. Es importante destacar que este problema no afecta únicamente a inmigrantes o personas desempleadas. Cada vez son más los trabajadores y trabajadoras que, pese a contar con empleo, no pueden permitirse una vivienda digna en Madrid debido a los elevados precios y la falta de opciones accesibles", ha subrayado.

Desde UGT han señalado que la crisis de la vivienda "está empujando a muchas personas a buscar refugio en lugares no diseñados como el aeropuerto de Barajas, exponiéndolas a condiciones de precariedad extrema".

"El Ayuntamiento de Madrid debe asumir su responsabilidad y garantizar una respuesta coordinada y efectiva ante esta crisis social. La realidad es que el sinhogarismo en la capital ha alcanzado niveles alarmantes, y las administraciones competente como es el ayuntamiento de Madrid no pueden seguir desentendiéndose de este problema, trasladando la responsabilidad sin ofrecer soluciones reales", han defendido.

PETICIONES

El sindicato ha afirmado que, aunque existen recursos municipales como albergues, centros de acogida, equipos de calle y programas de acompañamiento social, "estos recursos son claramente escasos frente al aumento de la demanda y las necesidades reales de las personas sin hogar".

Por ello, han exigido la implementación de medidas como alternativas habitacionales "dignas" para quienes no tienen hogar con el objetivo de "evitar que tengan que buscar cobijo en infraestructuras como el aeropuerto".

Asimsimo, han solicitado planes de inserción social y laboral para que estas personas puedan recuperar su autonomía y dignidad, así como soluciones habitacionales asequibles, "asegurando que los trabajadores con salarios bajos no se vean obligados a vivir en condiciones de extrema precariedad".

"Es necesario una solución temporal efectiva, que permita atender de manera inmediata a quienes se han visto afectados por esta medida, hasta que se gestionen opciones residenciales adecuadas y opciones estables de vivienda", han insistido.

Además, han reclamado "coordinación" entre administraciones, garantizando que el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y el Gobierno central trabajen conjuntamente en "una solución efectiva", y han indicado que "no se puede permitir que el sinhogarismo siga siendo ignorado o tratado como un problema ajeno".

"Desde UGT Madrid subrayamos que la seguridad y el bienestar de los trabajadores del aeropuerto también debe ser una prioridad. Sin embargo, proteger a quienes trabajan en Barajas no puede implicar simplemente la expulsión de las personas sin hogar, sino garantizarles una solución real que les ofrezca alternativas dignas y sostenibles. La seguridad se fortalece cuando se resuelve la raíz del problema, no cuando se ignora", han concluido.