UGT exige contraros de suplentes para los sanitarios que se trasladen al Zendal

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT ha reiterado este miércoles la exigencia de la contratación inmediata de suplentes en el centro de origen de los profesionales que sean trasladado al Hospital Isabel Zendal, y ha advertido de que "de no ser así se producirá un incremento de la presión asistencial y sobrecarga de trabajo sobre los profesionales que queden en el centro de origen".

Así lo ha manifestado en la reunión monográfica de la Mesa Sectorial sobre el nuevo hospital de pandemias celebrada este miércoles, tras la que "siguen en el aire cuestiones como la fecha de apertura, medios de transporte públicos, parking", según la organización sindical.

Igualmente, UGT ha constatado que "faltan datos numéricos sobre la totalidad de los profesionales previstos en el nuevo centro", ya que la Administración les ha comunicado este miércoles la dotación inicial, que asciende a un total de 669 profesionales sanitarios, para las 240 camas de hospitalización convencional, 16 camas UCI y 32 camas intermedias del módulo II.

Respecto a estos números, el secretario general de la sección de Sanidad de UGT Madrid, Julián Ordóñez, ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, que "las ratios son mejorables".

No obstante, UGT ha incidido en que "la apertura de este hospital no es lo que se necesita en este momento", así como en que "debe en todo caso hacerse con plantilla propia independiente no a cargo del resto de centros".

En cuanto a la voluntariedad de los trabajadores de prestar servicios en el nuevo hospital, la organización sindical ha manifestado que no tiene "nada que alegar", pero ha advertido que "si estos trabajadores no son sustituidos" su postura será contraria a la puesta en marcha del dispositivo.