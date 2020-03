UGT pide a la Consejería de Educación que nombre a interinos para suplir las bajas entre el profesorado

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT ha pedido a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que reanude el nombramiento de interinos para suplir las bajas producidas entre el profesorado durante la crisis del coronavirus, y que se aplique al profesorado interino los mismos beneficios que en el caso de ERTE.

"No cubrir las bajas que se están produciendo implica desatender al alumnado y no poder dar cobertura educativa a una parte del alumnado", ha advertido UGT en un comunicado, al tiempo que ha subrayado que los interinos cesados desde el 9 de marzo "no han vuelto a ser nombrados", y, "en otras circunstancias, ya hubieran sido nombrados y estuvieran trabajando".

Así, los interinos "se han quedado sin trabajo, aunque algunos estén al comienzo de las listas", y "ahora tienen que solicitar el paro", de manera que, para UGT, "deberían poder acogerse a las mismas condiciones" que los trabajadores que han sido objeto de un ERTE, "es decir, que el tiempo de paro no cuente y aquellos que han trabajado el tiempo suficiente para cobrarlo, puedan recibir la prestación".

La organización sindical también ha abogado por que "sean nuevamente nombrados para cubrir las bajas que se están generando y que asuman el trabajo de los docentes que están de baja para no cargar más a sus compañeros", y así "poder cumplir con el objetivo de dar continuidad a las actividades educativas establecidas por la Ley", que obliga a continuar manteniendo el servicio público educativo, sea en formato online o a distancia.