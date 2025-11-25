UGT reclama a la Comunidad más apoyo a víctimas de violencia machista ante unas ayudas que "se han desplomado"

Memorial de UGT por las víctimas de violencia de género el 25N, Día Internacional contra la Violncia de Género. - EUROPA PRESS

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas, ha reclamado este miércoles a la Comunidad de Madrid reforzar el apoyo a las víctimas de violencia machista en la región ante unas ayudas que, según ha denunciado, se han "desplomado".

Así lo ha traslado durante su intervención en la sede de UGT durante el acto por el 25-N, Día Internacional Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el que ha remarcado que en la región "cada vez hay menos recursos para que la mujer se sienta amparada, se sienta protegida y sienta que puede escapar de su maltratador".

"En la Comunidad de Madrid, en 2025, las ayudas a las mujeres maltratadas se han desplomado. Teníamos un índice bajo de ayudas, pero ahora encima tenemos cada vez menos", ha subrayado Huertas, quien ha reclamado que la vivienda "sea un derecho para mujeres maltratadas por violencia machista".

Junto a un memorial con los nombres de las 1.332 mujeres asesinadas desde 2003, la líder de UGT Madrid ha subrayado que "las mujeres necesitan una protección mayor, una protección de acogimiento para poder salir de esa violencia machista en la que se han visto afectadas".

Asimismo, ha reclamado "políticas de empleo, políticas de trabajo dentro de los centros de trabajo" donde se haga llegar a los trabajadores que "la violencia de género se tiene que erradicar, que se tiene que educar en igualdad".

Al hilo, ha reivindicado su labor para "la implantación de protocolos contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en las empresas", así como su papel a la hora de "impulsar planes de igualdad que reduzcan la desigualdad estructural en el empleo".

TERRORISMO MACHISTA

El acto ha empezado con la lectura de los nombres de las 46 mujeres asesinadas por violencia machista este año 2025, y los de los tres menores asesinados, Nadia, Eva Yasmine y Samuel. "Estamos ante un terrorismo machista que intenta fracturar nuestra sociedad. Las cifras no son estadísticas, son vidas arrebatadas, familias destrozadas y un fracaso colectivo que debemos afrontar con urgencia", ha denunciado la secretaria general de UGT Madrid.

Para ellas, el sindicato ha reclamado "más protección, más recursos y más compromiso político", al tiempo que ha denunciado "el colapso institucional frente a la violencia machista".

Por su lado, la secretaria de Igualdad de UGT Madrid, Ester Chaves, ha explicado "los fallos que hay en la protección" porque de los 46 feminicidios cometidos por parejas o exparejas en el último año, "solo 13 víctimas habían denunciado previamente, y únicamente tres tenían una orden de alejamiento activa".

En esta línea, ha celebrado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2025, en cuya elaboración ha participado "UGT y otras organizaciones sindicales", además de la reciente aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley de la violencia vicaria.

Respecto al tema de la "abolición de la prostitución", la vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, ha recordado la campaña de UGT 'No eres proxeneta, eres un putero', con el objetivo de reclamar que "aquellas personas, mayoritariamente hombres, que consumen prostitución, deben de reflexionar qué es lo que están haciendo".

"Y lo que están haciendo no es otra cosa que comprar el cuerpo de una mujer", ha aclarado, añadiendo que "no puede haber ningún tipo de igualdad mientras se entienda que el cuerpo de la mujer es un producto".

Asimismo, UGT Madrid ha denunciado el crecimiento de las violaciones grupales cometidas por hombres "cada vez más jóvenes, el aumento del acoso sexual y del acoso por razón de género en el ámbito laboral, así como nuevas formas de violencia a través de las tecnologías".