Unidas Podemos pregunta a Ayuso si pondrá más dinero que el Fondo Covid: "Es el Estado quien está salvando a madrileños"

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid Jacinto Morano ha preguntado este martes a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, si pondrá más dinero para luchar contra el coronavirus que el que le aporte el Gobierno de la Nación en el Fondo Covid para las comunidades.

"Es el Estado quien está salvando a los madrileños. Menos mal, porque sin él mal nos iría", ha añadido Morano, que ha afirmado esta tarde en su turno de dúplica del Debate del Estado de la Región que la personas de Ayuso "no le quita el sueño" y que es quien "mejor le cae de Vox".

"No tiene una actitud distinta a la que nos tiene acostumbrado el PP en los últimos 25 años. Usted es una fiel seguidora de su modelo. Mientras, Merkel o Macron en Europa, en medio de una crisis, han visto que no hay otra solución que fortalecer lo público, aunque sea a costa de hacer reformas fiscales razonables para proteger a la población", ha apuntado.

El parlamentario de Podemos ha criticado también las "excusas de mal pagador" de la presidenta madrileña. "Dice que no hay médicos en España. Pero el 30 por ciento de los egresados en Medicina han emigrado por las condiciones laborales de aquí. Entonces, tendrá que poner unas condiciones mínimas. Dice que Sánchez no la recibe. No lo sé, pero le suelta 3.400 millones de euros el Gobierno central", sostiene.

Además, el diputado le ha reprochado que Díaz Ayuso dijera que el 5 de marzo había ya sospechas de que no se podían realizar manifestaciones por la llegada del Covid-19 cuando la diputada del PP Ana Camins fue a la marcha del 8M y el Gobierno regional señaló ese día "que sí se podía acudir a evento multitudinarios a no ser que tuviera contacto con positivo".

"Ha dicho que la culpa de la expansión de pandemia es la forma de vida de los inmigrantes en Madrid. Está dependiente de Vox, pero no puede alentar el odio, el racismo y las patrañas de ese nivel. Le exijo que lo retire. Y que retire que los 'menas es un problema de Defensa. Hágalo por la dignidad de esta Cámara, porque es la legítima representante de los madrileños y da mala fama a la Comunidad", ha agregado.

Jacinto Morano ha pedido al Gobierno regional que mantenga abiertos todos los centros da salud y adopte todas las medidas necesarias para contar con recursos para el próximo virus próxima gripe. "Madrid no puede aguantarles mucho más tiempo y Madrid es mejor que ustedes", ha concluido.

SOL SÁNCHEZ: "HACEN DAÑO A MADRID Y SUS HABITANTES"

Por su parte, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Sol Sánchez, se ha quejado de la "enorme miopía" de la presidenta regional y de sus "desastrosas políticas", que "hacen daño a Madrid y sus habitantes". "Es muy difícil seguir su intervención y entender algo que no sea contradicción o incoherencia. Usted es onda y partícula, cero y uno, ofendida y ofensora, utilizando los mismos argumentos cuando habla de su gobierno o el gobierno del país", le ha dicho.

"Cuando habla de la maravillosa situación de Madrid antes de la pandemia suena con que lo ha hecho fundamental pero ahora la profesora le tiene manía. Usted ha dicho que entiende perfectamente la situación de los madrileños que peor lo pasan. Si estuviera manteniendo las políticas que lleva manteniendo este tiempo, su gobierno sería un ejercicio de sadismo", ha proseguido.

La diputada autonómica de IU ha tachado de "clasista" al Gobierno regional porque, a su juicio, concede a través de la reforma de la Ley del Suelo que los constructores "hagan lo que les de la gana" con una declaración responsable. "Ahora le digo que si se va a solicitar un RMI o vivienda que valga con la misma declaración responsable. Es la ley del embudo", ha apostillado.

Por último, Sol Sánchez ha criticado la bajada de impuestos prometida por Ayuso ayer, indicando que beneficia más a los ricos que a los pobres. Según sus cálculos, en el salario que más se repite en Madrid, 16.000 euros al año, esa reducción supone dos euros menos, pero si se cobra 200.000 euros al año, "le baja 250 euros". "Cuanto antes entiendan que no son la solución, sino parte del problema, mejor nos irá a todas", ha finalizado su intervención.