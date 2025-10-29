Las universidades públicas de la región recibirán 75,3 millones más de financiación en 2026 hasta los 1.200 millones

Archivo - Estudiantes antes del inicio de los exámenes, durante el primer día de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid destinará el próximo año un total de 1.239,7 millones de euros a la financiación de las universidades públicas, 75,3 millones más que en 2025, lo que se traduce en un incremento del 6,5% y récord histórico de inversión, tal y como recoge el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales para 2026, que aprobará el Consejo de Gobierno este miércoles y que ahora pasará a tramitarse en la Asamblea regional.

Esta dotación representa más del 4% del presupuesto total en el próximo ejercicio en la Comunidad de Madrid, que en los dos últimos años ha aumentado el importe para sufragar la universidad pública en 122,6 millones, con una subida porcentual acumulada del 11%, han avanzado desde el Gobierno autonómico.

Las cuentas públicas de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades para el próximo ejercicio quieren reflejar así "el compromiso" del Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso de dotar a la Complutense, Autónoma, Politécnica, Carlos III, Rey Juan Carlos y de Alcalá "con los recursos necesarios para seguir impulsando una Educación Superior libre, plural y de calidad", han asegurado.

Así lo quieren reflejar también en el nuevo modelo de financiación que se recogerá en la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), que incluirá tres conceptos: financiación básica para el normal funcionamiento; por necesidades específicas como mantenimiento de edificios e instalaciones, y por la consecución de objetivos relacionados con su actividad académica e investigadora, capítulo este último que podrá llegar a recibir 10 millones de euros anuales.

La financiación de las universidades públicas ha estado en el foco de la actualidad tras conocerse que la Comunidad de Madrid dará un préstamo de 34,5 millones que el centro había solicitado al Gobierno regional para hacer frente a "su deficitaria situación económica". Por su parte, la UCM emitió un comunicado para recordar que la situación financiera que atraviesan las universidades públicas de la Comunidad de Madrid es el resultado de una "infrafinanciación" que les afecta desde la crisis económica de 2008.

Otro centro universitario que se encuentra en situación de déficit es la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), tal y como informó el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, quien se ha comprometido a ayudar "en todo lo que sea necesario".

En un encuentro informativo, el consejero detalló que la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) recoge que la financiación por objetivos se podrán repartir entre las seis instituciones cuando éstas acrediten determinados logros relacionados con su actividad académica o investigadora. La lista se abre la posibilidad de que cada centro pacte establecer los que más se adecuen a sus características con la Administración regional, que también podrá añadir nuevas posibilidades cada año por acuerdo del Consejo de Gobierno.

Por otro lado, en 2026 se producirá también un importante crecimiento en Educación Infantil, Primaria y Especial (1.379,5 millones, +3,5%), y Secundaria y FP (1.528,5 millones, +6,1%). Estas cantidades quieren permitir que se sigan incorporando nuevos docentes, con 2.725 maestros y profesores más que han empezado a dar clases este curso 2025/26, o el avance en la bajada de ratios de alumnos por aula, que ya es una realidad en todo el segundo ciclo de Infantil y 1º de Primaria (de 25 a 20 alumnos) y en los tres primeros cursos de Secundaria (de 30 a 25 estudiantes).

BECAS, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y PATIOS ABIERTOS

Las becas y ayudas al estudio se incrementan hasta 256,6 millones de euros, récord en un año natural que permitirá sufragar programas importantes como las becas comedor, las de Infantil o las ayudas para cursar FP de Grado Medio y Superior en centros privados. Además, otros 5 millones subvencionarán a los ayuntamientos a desplegar los programas de actividades extraescolares, apertura de centros en días no lectivos y el recién estrenado Patios Abiertos.

Las inversiones en infraestructuras educativas alcanzarán los 115 millones y las ayudas al transporte escolar crecen hasta los 27 millones, 5 más que en el actual ejercicio. Por su parte, el presupuesto de Investigación y Desarrollo (I+D) sube un 1,8% para reforzar la labor de los siete Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA), y potenciar la atracción y retención de investigadores en centros de la región a través de los programas de ayudas César Nombela y Gabriela Morreale.

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades dispondrá en 2026 de un presupuesto de 6.959 millones, 259,4 más que en las anteriores cuentas (+3,9%). Con más de un 22% del total, es el segundo departamento del Ejecutivo autonómico con mayor dotación, solo por detrás de la Consejería de Sanidad.