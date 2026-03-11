Los usuarios de la EMT descendieron un 3,6% en enero en Madrid y bajaron un 0,3% los viajeros en Metro

Archivo - Autobús urbano de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), a 26 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros que optó por los autobuses de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) para desplazarse en la ciudad de Madrid cayó un 3,6%, mientras los que se decantaron por el Metro bajaron un 0,3% de media el pasado mes de enero con respecto al mismo mes del año anterior.

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los autobuses de la EMT en la capital registraron un total de 39,34 millones de pasajeros en el mes de enero. En Metro de Madrid, casi 61,92 millones de pasajeros pasaron por el suburbano en enero.

En total, en la Comunidad de Madrid 45,9 millones de viajeros usaron el autobús en enero lo que supone un 2,9% menos que en el mismo mes del año anterior frente a una bajada del 1,2% a nivel nacional. En lo que va de año, la media de crecimiento del transporte urbano en la región un 2,9%.

Extremadura (+9,3%) País Vasco (+6,7%) y Castilla y León (+3,6%) fueron las que registraron mayores subidas del transporte urbano por autobús entre las comunidades sobre las que informa el INE, mientras que en el lado contrario se situaron Murcia, Galicia y Madrid con retrocesos de un 6,5%, 3,9% y un 2,9%, respectivamente.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.