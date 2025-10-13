Valdebebas contará en los próximos meses con un nuevo centro cultural, ya finalizado, de 4.600 metros en tres plantas - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Valdebebas contará en los próximos meses con un nuevo centro cultural, ya finalizado, de 4.600 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y que ha sido visitado este lunes por la vicealcaldesa, Inma Sanz, acompañada por la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y el concejal-presidente de Hortaleza, David Pérez.

El presupuesto para hacerlo realidad ha ascendido a 10,4 millones de euros. En la calle Gustavo Pérez Puig esquina con Jordi Solé Tura, el nuevo centro cultural dispondrá de salas para aulas de cerámica, de pintura, terraza cubierta, dos gimnasios, entre otros espacios.

Destaca su gran superficie acristalada, para aprovechar la luz natural, unido a los 3.100 metros cuadrados urbanizados en espacios exteriores para posibles actividades y para un aparcamiento. El centro dispone de placas fotovoltaicas en la cubierta.

SUMANDO 11 EQUIPAMIENTOS DESDE 2019

Este nuevo centro cultural se unirá a los otros seis equipamientos culturales construidos por el Ayuntamiento desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde: el Juan Genovés (Moncloa-Aravaca), Fuente de San Pedro-Valderrivas (Vicálvaro), Antonio López (Chamartín), Marta Escudero-Francisco Umbral (Villaverde), la ampliación del centro cultural Buenavista (Salamanca) y la biblioteca del Ensanche de Carabanchel. Todos ellos suman una inversión de más de 50 millones de euros.

En la actualidad se están construyendo otras cuatro dotaciones culturales: espacio cultural del Paseo del Prado, 30 (Centro), biblioteca de la calle Silvano (Hortaleza), centro cultural con biblioteca de Montecarmelo (Fuencarral-El Pardo) y centro cultural con biblioteca del Ensanche de Vallecas (Villa de Vallecas).

Todas estas dotaciones forman parte de 'Madrid Capital 21', el Plan de Equipamientos puesto en marcha por el Ayuntamiento para el periodo 2019-2027. El plan prevé la construcción de 96 nuevos equipamientos. A día de hoy, 77 de ellos ya están finalizados y otros 18 están en construcción.

VALDEBEBAS

El Consistorio ha destacado la continuidad al trabajo desarrollado desde el pasado mandato para impulsar Valdebebas. En este sentido, se han construido nuevas instalaciones deportivas al aire libre en la calle José Antonio Fernández Ordóñez, que constan de un rocódromo y dos pistas para multideporte.

También se ha dotado de alumbrado público al bulevar transitable de la avenida Juan Antonio Samaranch, entre la calle María de las Mercedes de Borbón y la glorieta de José Benito de Churriguera, tal y como demandaban los vecinos, y se ha reforzado la iluminación de los pasos de peatones existentes en esa avenida.

Unido a la puesta en funcionamiento del Puente de la Concordia, que conecta Valdebebas con la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas sobre la carretera M-12 o la apertura del parque Princesa Leonor, que supone la transición entre el área residencial y el parque forestal Felipe VI.

En la actualidad se están ejecutando las obras de la nueva calle 51, situada en el extremo sureste del ámbito y que conecta la glorieta de Aníbal González con la glorieta que da acceso a la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

La nueva calle, que estará finalizada antes de que acabe el año, supondrá una mejora en la movilidad de un entorno en el que también se sitúa el Hospital Enfermera Isabel Zendal y en el que se ubicará la futura Ciudad de la Justicia.