Vallecas inicia la Semana Santa en Madrid con la procesión del Perdón: un paso, 32 costaleros y 4h de recorrido

Cartel de la procesión de la Hermandad del Perdón el Viernes de Dolores en Puente de Vallecas. - HERMANDAD DEL PERDÓN

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Puente de Vallecas inaugura este Viernes de Dolores la Semana Santa en Madrid con la procesión del Cristo del Perdón y la Virgen de la Misericordia, cuyo paso será portado por 32 costaleros durante más de cuatro horas de recorrido por las calles de este distrito de la capital.

El paso procesional irá acompañado por nazarenos de la Hermandad, devotos, mantillas y la Agrupación Musical 'Pasión y Muerte' del municipio de Ajalvir, que pone sones con sus marchas procesionales a los pasos de los costaleros cada primer viernes de Semana Santa desde su primera salida en 2010. Cabe destacar que esta Hermandad cuenta con marcha procesional propia titulada 'Puente del Perdón'.

Hasta 35 nazarenos acompañarán el cortejo con vestimenta granate, capirotes de 90 centímetros, cíngulo, guantes blancos y zapatos negros, además de portar cirios de color blanco.

Un total de 42 costaleros portaran el paso, entre ellos tres mujeres que cargarán el peso de las imágenes por relevos. Cada uno de ellos soportará entre 25 y 30 kilos en su cuello.

Las puertas de la parroquia de San Ramón Nonato se abrirán a las 19.30 horas del viernes, momento en el que uno de los nazarenos pondrá la cruz de guía en la calle para indicar el inicio de la procesión.

El paso partirá desde la parroquia ubicada en la calle Melquiades Biencinto, pasando por la calle Pintora Ángeles Santos, Avenida de Monte Igueldo, calle Martínez de la Riva, calle Arroyo del Olivar, calle La Marañosa, calle Puerto del Monasterio con parada en la puerta lateral de la parroquia San Francisco de Asís, calle Peña Gorbea, calle Robles y vuelta a la calle Melquiades Biencinto a medianoche.

El hermano mayor de la Hermandad, Julio Casanova, señala a Europa Press que uno de los momentos más emotivos de la procesión es la salida ya que los costaleros deben arrodillarse para que la cruz salga sin rozar la puerta de la parroquia y su paso por el Bulevar de Vallecas. En este sentido, destaca que para ellos "es un honor" y "una alegría" ser la primera cruz de guía que se pone en la calle de todo Madrid.

ORÍGENES DE LA HERMANDAD

La Hermandad del Cristo del Perdón es una entidad sin ánimo de lucro fundada el 17 de abril de 2010 y erigida canónicamente desde el 25 de enero de 2013.

Casanova relata que el primer Cristo que se sacó en procesión correspondía a una imagen de la posguerra que encontraron en un almacén de la parroquia y una mujer se lo llevó a restaurar. "El Cristo llegó la víspera de la procesión a la iglesia", recuerda el hermano mayor como curiosidad.

El 26 de marzo de 2010 fue la fecha en la que comenzó a procesionar (un Viernes de Dolores) y también el punto de inflexión tras el que se fundó la Hermandad.

Ya en el 2016 se materializaron las dos imágenes actuales, obras del escultor sevillano David Valenciano. De esta forma, se adquirió un paso para comenzar a salir con costaleros. "Este es el único paso de todo Madrid que lleva a la Virgen y al Cristo juntos", destaca Casanova, que trabaja como profesor de aula hospitalaria.

Este año se cumple una década de la llegada a Madrid de las imágenes y como novedad de esta Semana Santa la procesión pasará por una calle que ha sido bautizada con el nombre de la Hermandad. Este tramo de la calle María Bosch ha pasado a denominarse como calle El Perdón y por allí pasa la procesión antes de entrar en la parroquia.

LA UNIDAD DE TRASPLANTE PULMONAR DEL 12 DE OCTUBRE, HERMANA DE HONOR

Aunque Julio Casanova es hermano mayor desde los orígenes de la Hermandad ha sido también costalero, hecho que extraña y no rechaza volver a serlo en un futuro, aunque sea "a ratos".

El principal motivo por el que no puede aguantar todo el recorrido siendo los pies del Cristo y la Virgen es porque en junio de 2024 le trasplantaron un pulmón en el Hospital Universitario 12 de octubre tras una operación de nueve horas.

"No podía hacer ni salida ni entrada porque son muy complicadas", sostiene este joven de 40 años, quien añade que cuando uno termina la procesión siente "una tremenda alegría y la felicidad, un sentimiento de misión cumplida".

A raíz de su trasplante, la Unidad del 12 de Octubre se hizo Hermana de Honor de la cofradía , sumándose a la Hermandad del Rocío de la Estrella y la Agrupación Musical 'Pasión y Muerte' de Ajalvir, que va cada procesión detrás del paso. Según cuenta Casanova, el título de Hermana de Honor significa que la Virgen de la Misericordia es "patrona de los trasplantados de pulmón".

"Aparte de los tintes de fe, las procesiones son manifestaciones culturales, artísticas, tradicionales, históricas... y todo el mundo tendría que ir a ver una profesión de Semana Santa alguna vez", ha señalado a esta agencia de noticias.

EL CRISTO DEL POZO EN ENTREVÍAS

Además de esta procesión, este mismo viernes, también en Vallecas, sale a las calles de Entrevías el Santísimo Cristo del Pozo y Nuestra Señora de Dolores. La procesión parte a las 20 horas de la parroquia de San Raimundo de Peñafort. Los costaleros de los dos pasos llevan las imágenes a andas y visten con túnicas violetas. En el caso de la Virgen, es portada únicamente por mujeres.

La procesión destaca por el encuentro final cara a cara entre el Cristo y la Virgen que bailan al son de sus costaleros y costaleras junto a saetas, aclamaciones y aplausos.

La Semana Santa madrileña acogerá desde este Viernes de Dolores y hasta el 5 de abril (Domingo de Resurreción) numerosas procesiones, con saetas, música y el acompasado paso de los costaleros que marcará la antesala de la visita del Papa León XIV a la capital del 6 al 9 de junio.