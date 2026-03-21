Vallecas, primera procesión de la Semana Santa madrileña, afronta este sábado el retranqueo del Cristo del Perdón

Procesión de la Hermandad del Perdón. Foto de archivo (2024) - EUROPA PRESS

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Puente de Vallecas será la encargada de inaugurar la Semana Santa en Madrid el próximo 27 de marzo, Viernes de Dolores, con la procesión del Cristo del Perdón y la Virgen de la Misericordia, una cita para la que la Hermandad ha empezado a prepararse con el tradicional 'retranqueo' previo a la salida del paso.

Durante estos días y a menos de una semana del gran día, la Hermandad se encuentra inmersa en los preparativos previos a la procesión, según relata a Europa Press el hermano mayor de la Hermandad, Julio Casanova. Entre otras tareas, se reparten túnicas, se monta el paso, se colocan los faroles y se instala el calvario, además de repartir las papeletas de sitio para los hermanos que participen en el recorrido.

A falta de las flores --que se ponen el día previo a la estación de penitencia-- todo debe estar listo para este sábado para el retranqueo. "Es el último ensayo, aunque en realidad no es un ensayo como tal, se hace dentro de la parroquia y consiste en que la cuadrilla de costaleros se mete debajo del paso y hacen un movimiento general para ver que todos los elementos estén sujetos", explica.

Antes de este último ensayo, la cuadrilla ha realizado un total de tres ensayos por las calles de Vallecas con el fin de familiarizarse con el paso. Los 32 costaleros llevarán sobre sus hombros en torno a una tonelada de peso por las calles del distrito, las mismas por las que caminarán en menos de una semana.

LA PRIMERA PROCESIÓN DE MADRID

Vallecas marcará así el inicio de las procesiones de la Semana Santa madrileña el Viernes de Dolores (27 de marzo) con la procesión del Cristo del Perdón y la Virgen de la Misericordia, cuyo paso será portado por los costaleros durante más de cuatro horas de recorrido por las calles de este distrito de la capital.

Serán un total de 42 costaleros, entre ellos tres mujeres, los que cargarán sobre su cuello el peso de las imágenes por relevos. Junto a ellos, desfilarán en el cortejo hasta 35 nazarenos con vestimenta granate, capirotes de 90 centímetros, cíngulo, guantes blancos y zapatos negros, además de portar cirios de color blanco.

Las puertas de la parroquia de San Ramón Nonato se abrirán a las 19.30 horas del viernes, momento en el que uno de los nazarenos pondrá la cruz de guía en la calle para indicar el inicio de la procesión.

El paso partirá desde la parroquia ubicada en la calle Melquiades Biencinto, pasando por la calle Pintora Ángeles Santos, Avenida de Monte Igueldo, calle Martínez de la Riva, calle Arroyo del Olivar, calle La Marañosa, calle Puerto del Monasterio con parada en la puerta lateral de la parroquia San Francisco de Asís, calle Peña Gorbea, calle Robles y vuelta a la calle Melquiades Biencinto a medianoche.