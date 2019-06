Vandalizan el banco instalado por el Ayuntamient de Los Molinos en el pico de La Peñota

Publicado 31/05/2019 17:25:28 CET

LOS MOLINOS, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Los Molinos ha informado de que "los actos vandálicos" han llegado hasta el banco instalado en el pico de la Peñota, que "se encuentra roto en los alrededores".

El banco fue instalado el pasado fin de semana por el Consistorio. Los responsables municipales explicaron que podría ser el situado a mayor altitud en España, a 1940 metros.

A través de sus redes sociales, el Consistorio asegura que el banco "no ha sido retirado por el Ayuntamiento" ya que "cuenta con el permiso" para su colocación.

"Los actos vandálicos llegan al banco de la Peñota, desde ayer el banco se encuentra roto en los alrededores de la cumbre. El banco no ha sido retirado por el Ayuntamiento, puesto que se cuenta con el permiso para su colocación", puntualiza el mensaje difundido en redes sociales por el Ayuntamiento.

CRÍTICAS DE CONVOCATORIA POR LOS MOLINOS

En declaraciones a Europa Press, uno de los responsables de "Convocatoria por Los Molinos", Adolfo Rodríguez, que cuenta con un concejal en la oposición del Ayuntamiento, han criticado la instalación del banco, a la que han calificado de "insólita", al situarse en "zona protegida y dentro del término municipal de El Espinar".

Según Rodríguez, "esta misma mañana" ha acudido al lugar donde se encontraba el banco y han comprobado que estaba "25 más abajo". Así, ha explicado que los restos de madera del banco se encontraban en una zona de difícil acceso y que los anclajes sobre los que estaba situado, se encuentran sobre la roca en la que estaba colocado.

Este responsable del partido ha calificado de "ocurrencia" la instalación del banco. "Cuando he subido he visto que el banco no estaba. He bajado por el hueco de la Peñota, que tiene unos muros descolgados y con unos prismáticos y un teleobjetivo he visto que los restos del banco estaban caídos unos 25 metros. Esperamos que el Ayuntamiento retire los dos soportes anclados a la roca y recoja los restos para devolver el espacio a su situación natural", ha concluido.